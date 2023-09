Niederländischer Zahlungsriese Adyen gab am Donnerstag bekannt, dass es die Genehmigung für eine Banklizenz im Vereinigten Königreich erhalten habe, was einen tieferen Vorstoß des Unternehmens in den Bankensektor darstellt.

Das Unternehmen sagte, seine neue Lizenz würde es seinen Händlern ermöglichen, kleinen und mittleren Unternehmen im Vereinigten Königreich Bargeldvorschüsse anzubieten

Entscheidend ist, dass Adyen sagte, die Lizenz würde es dem Unternehmen ermöglichen, nach dem Brexit weiterhin im Rahmen des temporären Genehmigungsregimes des Vereinigten Königreichs tätig zu sein, nach dem es Dienstleistungen im Einklang mit seinem EU-Geschäft anbieten kann.

Adyen verfügt in den Niederlanden bereits über eine Lizenz als Acquiring-Bank. Auf diese Weise kann das Unternehmen Händlerzahlungen fast sofort verarbeiten, anstatt sich bei der Abwicklung von Zahlungen auf Bankpartner zu verlassen, die oft mehrere Tage dauern können.

Die britischen Händler von Adyen können ihren Kunden bereits Bankkonten, virtuelle oder physische Karten sowie Cashflow- und Kostenmanagement anbieten.

„Großbritannien ist ein Schlüsselmarkt für Adyen und wir freuen uns, unsere Position hier mit dieser Bankgenehmigung zu festigen“, sagte Mariëtte Swart, Chief Legal and Compliance Officer von Adyen.

„Es wird unsere Fähigkeit stärken, inländischen und internationalen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, Adyen zu einer umfassenden globalen Finanztechnologieplattform zu machen.“

Als Konkurrent des US-Zahlungsriesen Stripe ist Adyen mit einer Marktkapitalisierung von 23,4 Milliarden Euro (25 Milliarden US-Dollar) eines der größten Technologieunternehmen Europas. Das Unternehmen erholt sich, nachdem die Gewinnzahlen für das erste Halbjahr das langsamste Umsatzwachstum seit Beginn der Aufzeichnungen zeigten.

Die Aktien des Unternehmens fielen am 17. August um bis zu 39 % und verloren 18 Milliarden Euro an Adyens Marktwert. Die Aktien von Adyen schlossen am Donnerstag in Amsterdam mit einem Minus von mehr als 2 %.

Die Genehmigung von Adyen erfolgt, da eines der größten britischen Fintech-Unternehmen, Revolut, Schwierigkeiten hat, eine Lizenz von der Bank of England zu erhalten. Revolut hat vor zwei Jahren eine Lizenz beantragt, musste jedoch mit Verzögerungen rechnen. Die Aufsichtsbehörden hatten zahlreiche Bedenken zu berücksichtigen, darunter die verspätete Einreichung von Jahresabschlüssen durch das Unternehmen und interne Probleme mit der Unternehmenskultur.

Revolut sagt, es habe daran gearbeitet, seine Unternehmenskultur intern zu verbessern. Auch der Finanzvorstand des Unternehmens, der zum Zeitpunkt der verspäteten Rechnungslegung an der Spitze stand, verließ das Unternehmen Anfang des Jahres.

Korrektur: Die Aktien von Adyen fielen am 17. August um bis zu 39 %. In einer früheren Version wurde das Datum falsch angegeben.