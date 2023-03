Oekraïne en Russische troepen zijn verwikkeld in een strijd om Bakhmut.

De Oekraïense strijdkrachten bleven vechten om de beste eenheden van Rusland vast te pinnen.

Rusland bombardeerde Oekraïne met raketaanvallen.

Oekraïne heeft besloten om door te vechten in de verwoeste stad Bakhmut, omdat de strijd daar de beste eenheden van Rusland vasthoudt en vernedert in de aanloop naar een gepland Oekraïens lente-tegenoffensief, zei een medewerker van president Volodymyr Zelensky.

De opmerkingen van Mykhailo Podolyak waren het laatste signaal van een verschuiving door Kiev deze week om de verdediging van de kleine stad in het oosten voort te zetten, de plaats van de bloedigste strijd van de oorlog terwijl Moskou probeert zijn eerste overwinning in meer dan een half jaar veilig te stellen.

“Rusland is van tactiek veranderd”, zei Podolyak in een interview gepubliceerd door de Italiaanse krant La Stampa.

“Het is samengekomen in Bakhmut met een groot deel van zijn getrainde militairen, de overblijfselen van zijn professionele leger en de particuliere bedrijven.”

“We hebben daarom twee doelstellingen: hun bekwame personeel zoveel mogelijk terugbrengen en ze in een paar belangrijke, vermoeiende veldslagen fixeren, hun offensief verstoren en onze middelen ergens anders concentreren, voor het tegenoffensief in de lente. Dus, vandaag Bakhmut is volledig effectief en overtreft zelfs zijn kerntaken.”

Rusland heeft Bakhmut tot het belangrijkste doelwit gemaakt van een winteroffensief waarbij honderdduizenden reservisten en huurlingen betrokken waren.

Oekraïense militairen schieten met een 105 mm houwitser op Russische posities nabij de stad Bakhmut tijdens de Russische invasie van Oekraïne. AFP FOTO: Aris Messinis, AFP

Het is erin geslaagd het oostelijke deel van de stad en de buitenwijken in het noorden en zuiden te veroveren, maar is er tot nu toe niet in geslaagd een ring rond de Oekraïense verdedigers daar te sluiten.

Kiev, dat begin maart van plan leek te zijn zich terug te trekken naar posities ten westen van de stad, maakte begin deze week bekend dat zijn generaals besloten hadden zijn troepen in Bakhmut te versterken en door te vechten.

In een ochtendupdate meldde de Oekraïense generale staf een groot aantal aanvallen langs het front en zei: “De vijand stopt zijn aanvallen op Bakhmut niet.”

Moskou zegt dat het veroveren van Bakhmut een stap zou zijn in de richting van het veroveren van de hele industriële regio Donbas in Oekraïne, een belangrijk doel.

De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu zei dinsdag dat het veroveren van de stad een gat in de Oekraïense verdediging zou slaan en Moskou dieper zou laten oprukken.

De intense loopgravenoorlog, door beide partijen beschreven als een vleesmolen, heeft geleid tot enorme verliezen. Maar het besluit van Kiev om te blijven en te vechten in plaats van zich terug te trekken, was een teken dat het gelooft dat de verliezen van Rusland veel erger zijn dan die van hemzelf.

Na winst te hebben gemaakt in de tweede helft van 2022, zijn de Oekraïense troepen sinds half november grotendeels in de verdediging geweest, terwijl Rusland de aanval heeft ingezet met troepen die zijn opgeroepen tijdens zijn eerste mobilisatie sinds de Tweede Wereldoorlog.

Maar behalve rond Bakhmut is het Russische winteroffensief grotendeels mislukt.

Ondertussen wacht Kiev op een golf van westerse militaire hulp die in de komende maanden wordt verwacht voor een offensief zodra de modderige grond in het late voorjaar opdroogt.

Kiev en het Westen zagen ook tekenen van uitputting in Ruslands laatste massale raketaanvallen op Oekraïense doelen.

Oekraïense soldaten rijden in een infanteriegevechtsvoertuig langs een weg niet ver van Bakhmut, in de regio Donetsk, te midden van de Russische invasie van Oekraïne. Oekraïense militairen besturen een tank in het dorp Chasiv Yar, nabij de stad Bakhmut in de regio Donbas tijdens de Russische invasie van Oekraïne. AFP FOTO: Aris Messinis, AFP

Rusland heeft donderdag voor honderden miljoenen dollars aan raketten afgevuurd door Oekraïne, waaronder een ongekende zes van zijn hypersonische Kinzhal-raketten, aangeprezen als een superwapen waarop de NAVO geen antwoord heeft.

Er wordt aangenomen dat het slechts een paar dozijn kinzhals bezit.

Het spervuur ​​doodde burgers, waaronder een gezin dat onder het puin bedolven lag terwijl ze sliepen in hun huizen in de buurt van Lviv, 700 km van het slagveld. Maar verder leek het weinig te hebben bereikt, met beschadigde energiesystemen die meestal snel werden hersteld.

De grootste schade lijkt te zijn opgetreden in de oostelijke stad Kharkiv, waar de regionale gouverneur vrijdagochtend zei dat ongeveer 500.000 mensen nog steeds zonder stroom zaten.

Het was drie weken geleden sinds de laatste soortgelijke Russische aanval, de langste stilte sinds dergelijke aanvallen in oktober begonnen.

Voorheen had Moskou ongeveer elke week dergelijke aanvallen uitgevoerd, waardoor het vermogen van Oekraïne om de infrastructuur te herstellen vóór de volgende aanval op de proef werd gesteld.

Het Britse ministerie van defensie zei vrijdag dat de reden voor de langere stilte waarschijnlijk was dat Moskou bijna geen raketten meer had en nu tussen de spervuur ​​door moest wachten op zijn fabrieken om ze te produceren.

“Het interval tussen golven van aanvallen wordt waarschijnlijk langer omdat Rusland nu een kritieke massa van nieuw geproduceerde raketten rechtstreeks van de industrie moet opslaan voordat het een aanval kan financieren die groot genoeg is om de Oekraïense luchtverdediging op geloofwaardige wijze te overweldigen”, zei het.