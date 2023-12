Strickmützen-Trends 2023: Modelle für den Winter

Eine warme Kopfbedeckung im Winter gehört nicht nur für Menschen mit wenig Haaren zu den wichtigsten Accessoires, wenn sie das Haus verlassen: Strickmützen sind funktional und modisch und erfreuen sich daher in diesem Winter besonderer Beliebtheit. Wir stellen Ihnen die aktuellen Trends vor.

Strickmützen sind nicht nur dazu da, Kopf und Ohren warm zu halten: Für Fashionistas sind sie ein modisches Statement, das den Alltagslook optisch aufwerten kann. Und natürlich spielen die neuesten Trends eine wichtige Rolle. Doch welche Farben, Schnitte und Muster sind diesen Winter eigentlich angesagt? Der Stern gibt Ihnen einen kurzen Überblick.

Grobstrickmützen



Wenn es ums Stricken geht, dann richtig… das dachten sich wahrscheinlich der ein oder andere Designer von Wintermützen in dieser Saison. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es derzeit so viele Modelle mit groben Strickmustern gibt: ob Mützen oder Deckelmit Pigtail-Loch oder Bommel – Die großen Maschen sind mit jeder Mütze kombinierbar. Und wenn Sie befürchten, dass durch die grob gestrickten Accessoires mehr kalte Luft strömen könnte, dann entscheiden Sie sich einfach für ein Modell damit wärmendes Innenfutter (zum Beispiel aus Fleece oder Plüsch).

Gerippte Strickmützen



Ein typisches Zeichen dafür, dass eine Wintermütze gestrickt ist, ist ihr klassisches Rippenmuster. Die feinen Linien können je nach Herstellung dünner oder breiter sein. Was sie dieses Jahr zu einem echten Hingucker macht, ist etwas Besonderes an ihr breiter Umschlag. Je höher dieser eingestellt ist, desto besser. Auch wenn leuchtende Farben auf dem Vormarsch sind, dürfen in diesem Winter gedeckte Töne nicht fehlen: ob Grau oder Beige oder Schwarz – In dieser Saison ist alles erlaubt, was dir gefällt. Darüber hinaus sind Pastellfarben auch im Jahr 2023 ein Must-Have.

Statement-Hüte



In diesem Winter ist „Auffallen“ das Motto. Das gilt nicht nur für die Farben, sondern auch für die Marken dahinter: Damit jeder erkennen kann, von welchem ​​Unternehmen die Strickmütze stammt, ziert die Vorderseite ein auffälliges Firmenlogo. Je größer desto besser. Wenn Fjällräven, Calvin Klein oder Hugo Boss, egal – die Aussage ist gemacht. Das gilt auch für Strickmützen in knalligen Farben: Von leuchtendem Gelb über feuriges Rot bis hin zu Neonfarben gibt es in diesem Winter nichts, was es nicht gibt.

Fischerhüte



Wer sagt denn nur Männer? Fischerhüte kann tragen? Das Beliebteste Strickmütze aus dem Norden gehört auch diesen Winter zu den Trendmodellen. Sie ist deutlich kürzer als eine Beanie, was den Look aber nicht weniger lässig macht. Ihr einziger Nachteil ist, dass sie meist über den Ohren endet und daher keinen so guten Wärmeschutz bietet wie eine normale Strickmütze. Aber es lässt lange und schmale Frauenköpfe besonders cool aussehen.

Mützen



Nicht erst seit dieser Saison wird gefeiert Mützen – übersetzt bedeutet der Name so viel wie „eng anliegende Kopfbedeckung“ – ihr modisches Comeback. Das Praktische an der Mütze ist, dass sie theoretisch das ganze Jahr über getragen werden kann. Natürlich abhängig vom Material. In den kalten Wintermonaten erfreuen sich Wolle oder Fleece (auch als Innenmaterial) großer Beliebtheit. Zu den Huttrends für 2023 zählen nicht nur klassische Beanies, sondern auch Übergroße Modelle aus dickem Strick. Was die Farbpalette betrifft, gibt es welche kräftige Farben und sanfte Pastelltöne sind in diesem Winter besonders beliebt.

