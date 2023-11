Stressfaktoren in der Nachbarschaft erhöhen den PR gefährlich

Laut einer Studie von Rutgers haben schwangere Frauen, die in heruntergekommenen Vierteln mit einem hohen Maß an bekannten Stressfaktoren leben, einen höheren Testosteronspiegel – das wichtigste Sexualhormon bei Männern –, was die Hormonregulierung stört und zu lebensbedrohlichen Komplikationen während und nach der Geburt führen kann.

„Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Belastung durch Nachbarschaftsstressoren mit Frühgeburten, niedrigem Geburtsgewicht und anderen Komplikationen wie Präeklampsie, Schwangerschaftsdiabetes und Totgeburten verbunden ist“, sagte Zorimar Rivera Núñez, Assistenzprofessor für Epidemiologie an der Rutgers School of Public Health ein leitender Autor der in veröffentlichten Studie BMC Schwangerschaft und Geburt.

„Der Zweck dieser Studie bestand darin, mögliche Mechanismen zwischen Stressfaktoren in der Nachbarschaft und der Schwangerschaftsgesundheit zu untersuchen, und wir haben uns Sexualsteroidhormone angesehen, weil sie sowohl für die Entwicklung des Fötus als auch für die Gesundheit der Mutter von entscheidender Bedeutung sind“, sagte Rivera-Núñez.

Die Forscher analysierten Daten von 262 schwangeren Frauen, die in jedem Trimester einen Fragebogen über ihre Nachbarschaft ausgefüllt und sich Bluttests unterzogen hatten, bei denen Sexualhormone wie Testosteron gemessen wurden.

Die Forscher fanden heraus, dass Frauen, die in Vierteln mit Stressfaktoren wie leerstehenden Grundstücken, verlassenen Gebäuden und anderen Anzeichen von Unordnung lebten, deutlich höhere Testosteronwerte aufwiesen – bis zum dritten Schwangerschaftstrimester um fast 40 Prozent höher – als Frauen, die in wohlgeordneten Vierteln leben.

Testosteron spielt bekanntermaßen eine Rolle bei einer Vielzahl schwangerschaftsbezogener Prozesse, einschließlich der sexuellen Differenzierung des Gehirns während der frühen Entwicklung.

Megan Hansel, Erstautorin und Doktorandin an der Rutgers School of Public Health, sagte, ihre Ergebnisse legen nahe, dass Interventionen zur Reduzierung des Stresses in der Nachbarschaft, wie etwa die Verbesserung des Zugangs zu Grünflächen und Gemeinschaftsressourcen, dazu beitragen könnten, die Schwangerschaftsergebnisse für alle schwangeren Menschen zu verbessern.

Frühere Studien zeigen, dass Stress in der Nachbarschaft neben den potenziellen körperlichen Gesundheitsrisiken für Schwangere und ihre Babys auch die psychische Gesundheit von Müttern beeinträchtigen kann. Schwangere Menschen, die in stressigen Gegenden leben, leiden häufiger unter Angstzuständen, Depressionen und anderen psychischen Problemen. Diese psychischen Probleme können sich auch negativ auf den Ausgang einer Schwangerschaft auswirken.

Die Daten für die Studie stammen aus der UPSIDE-Kohorte (Understanding Pregnancy Signals and Infant Development), die Bioproben, Fragebögen und Krankenaktendaten von 262 Frauen sammelte, die in und um Rochester, NY, lebten. Forscher maßen die Sexualhormone mütterliches Serum, Gesamttestosteron, freies Testosteron, Östron, Östradiol und Östriol in jedem Trimester und befragte die Teilnehmer zu Stressfaktoren in der Nachbarschaft. UPSIDE ist Teil des NIH-Programms Environmental Influences on Child Health Outcomes (ECHO), der größten Studie zur Kindergesundheit in den USA

Die neue Analyse der UPSIDE-Daten ergab, dass 73 Prozent der Frauen in der Kohorte berichteten, einer oder mehreren Arten von Nachbarschaftsstörungen ausgesetzt gewesen zu sein, während 22 Prozent angaben, Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein.

In angepassten Modellen war Nachbarschaftsstörung während der gesamten Schwangerschaft mit einem höheren Testosteronspiegel verbunden, wobei die stärksten Zusammenhänge im dritten Trimester beobachtet wurden, wo Nachbarschaftsstörung mit einem durchschnittlichen Testosteronanstieg von 38 Prozent verbunden war. Der Effekt war bei Frauen, die männliche Föten trugen, stärker ausgeprägt als bei weiblichen.

Gewalteinwirkung war nicht mit Hormonen verbunden.

„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Stress den pränatalen Testosteronspiegel verändern kann, was einige der negativen Folgen erklären könnte, die wir feststellen, wenn schwangere Menschen mit Stressfaktoren in der Nachbarschaft leben“, sagte Rivera Núñez. „Aber es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um einen Kausalzusammenhang nachzuweisen.“