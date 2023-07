tz Welt

Teilt

Stress kann Ihr Herz aus dem Rhythmus bringen. © Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa

Stress dürfte für viele Menschen völlig normal sein – er kann krank machen, auch am Herzen. Und das Leben wird immer stressiger, heißt es in einer Umfrage im Auftrag der gewerblichen Krankenkasse.

Hannover – Krisen überschlagen sich, die Arbeit übersteigt den Kopf, private Sorgen kommen hinzu: Stress setzt vielen Menschen immer stärker zu – und ihren Herzen. Die Zahl stressgeplagter Herzpatienten habe in den letzten Jahren spürbar zugenommen, teilte die KKH Kaufmännische Krankenkasse am Mittwoch in Hannover unter Berufung auf Daten ihrer eigenen Versicherten mit. Zwischen 2011 und 2021 hätten Herz-Kreislauf-Erkrankungen um rund 17 Prozent zugenommen – im Zusammenhang mit psychischen Diagnosen sogar um rund 37 Prozent.

Den Angaben zufolge erhält durchschnittlich jeder zehnte Herzpatient eine Belastungsdiagnose, bei den berufstätigen Versicherten im Alter zwischen 25 und 64 Jahren ist es sogar jeder siebte. Insgesamt gab es im Jahr 2021 rund 565.000 KKH-Versicherte mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zehn Prozent davon erhielten zusätzlich eine stressbedingte psychologische Diagnose, etwa aufgrund einer akuten Stressreaktion oder einer Depression. Die KKH ist mit rund 1,6 Millionen Versicherten eine der größten bundesweiten gesetzlichen Krankenkassen.

Großer Risikofaktor

„Dauerstress ist neben Rauchen und übermäßigem Alkoholkonsum einer der wichtigsten vermeidbaren Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, erklärte KKH-Ärztin Sonja Hermeneit. Daten der Versicherung zeigten, dass bei Versicherten mit kardiovaskulären Diagnosen, also Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße wie Bluthochdruck, Angina pectoris und Herzrhythmusstörungen, der Anteil der Patienten mit stressbedingten psychischen Erkrankungen um ein Viertel höher war als üblich .

Sogenannte Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung mit Stress könnten auch jüngere Patienten treffen, sie seien kein Zeichen des Alters, warnte sie. Auffällig laut KKH: Zwischen 2019 und 2021 gab es bei den 20- bis 24-Jährigen einen Anstieg von 11 Prozent, den größten Anstieg aller Altersgruppen bei Bluthochdruck. Bei den 30- bis 34-Jährigen wiederum verzeichnete die Krankenkasse einen Anstieg von 9 Prozent bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Kombination mit stressbedingten psychischen Diagnosen – ebenfalls der größte Anstieg aller Altersgruppen. „Das ist ein neues Phänomen“, sagte Professor Kai Kahl von der Medizinischen Hochschule Hannover.

Der Stress nimmt zu

„Chronischer Stress und enorme psychische Belastungen erhöhen das Risiko für Bluthochdruck und die Entstehung anderer Herzerkrankungen“, erklärte Hermeneit. Stress als Auslöser solcher Diagnosen muss ernst genommen werden. Denn laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage unter bundesweit gut 1.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren fühlen sich 84 Prozent der Befragten gelegentlich gestresst – 43 Prozent häufig oder sehr oft. Und: Jeder zweite Befragte hat das Gefühl, dass das Leben in den letzten ein bis zwei Jahren stressiger geworden ist.

Wer gestresst ist, verspürt vor allem Unruhe, Nervosität oder Gereiztheit. Das sagen 64 Prozent der Befragten. 62 Prozent fühlen sich unter Druck müde oder haben Schlafstörungen, 59 Prozent bezeichnen sich als erschöpft und ausgebrannt. Stress geht vielen Menschen auf die Seele – jeder dritte Befragte sprach von Niedergeschlagenheit und Depressionen. Jeder Sechste leidet unter stressbedingten Ängsten, bei den 18- bis 34-Jährigen sogar jeder Vierte. Auch Psyche und Körper seien auf Phasen der Entspannung angewiesen, warnte Hermeneit. Ist dies nicht der Fall, kommt es zu Dauerstress.

Stress führt zu schlechten Gewohnheiten

Und das passiert nicht nur im Kopf, sondern zeigt sich im Herzen, wie Kahl erklärte. Ein fettes Herz könnte die Folge sein. „Bei anhaltendem Stress entwickeln wir oft Verhaltensweisen, die auch unserer Gesundheit schaden“, sagt Hermeneit. „Wir treiben oft weniger Sport, essen mehr oder ungesund, trinken mehr Alkohol.“ Immerhin 67 Prozent der Befragten treiben zum Ausgleich mehr Sport. Sie kritisierte: „Während zu wenig Bewegung, falsche Ernährung, Alkohol und Rauchen unbestritten kardiovaskuläre Risikofaktoren sind, werden psychische Belastungen oft nicht in gleichem Maße berücksichtigt.“

„Dank der modernen Herzmedizin ist die Zahl der Todesfälle durch schwere akute Herzerkrankungen mittlerweile rückläufig“, sagte Kahl. Aber muss es dazu kommen? Mittlerweile sei die wechselseitige Beziehung zwischen Herz und Seele gut erforscht, erklärte der Psychokardiologe. „Je früher dies geschieht, desto besser: Wenn leichtere psychische Erkrankungen wie akute Stressreaktionen und Anpassungsstörungen erfolgreich behandelt werden, bevor sie zu einer schwerwiegenderen psychischen Erkrankung wie einer Depression führen, sind die Chancen deutlich besser, dass das Herz nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.“ “ Die Psychokardiologie wird immer noch zu selten eingesetzt.

Aber was ist so stressig? Der Umfrage zufolge setzt sich jeder zweite Befragte mit hohen Ansprüchen an sich selbst unter Druck, bei den 18- bis 34-Jährigen sogar rund zwei Drittel. 43 Prozent der Befragten fühlen sich durch Ausbildung oder Arbeit belastet, bei den 18- bis 34-Jährigen sind es 65 Prozent. Aber auch globale Krisen wie der Klimawandel, die hohe Inflation oder der Krieg in der Ukraine (44 Prozent) sorgen für Stress – und das seit rund einem Jahr Drittens, ständige Erreichbarkeit per Smartphone. Kahl riet dazu, wohlwollend miteinander umzugehen und ein Klima der Resilienz zu schaffen. Und: „Die beste Stressprävention beginnt mit einer glücklichen Kindheit.“ dpa