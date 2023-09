Warschau. Im Streit um den Getreidehandel hat der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki seine Kritik an den jüngsten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei der UN-Generaldebatte verschärft. „Ich möchte Präsident Selenskyj sagen, dass er die Polen nie wieder beleidigen darf, wie er es kürzlich bei seinem Auftritt vor den Vereinten Nationen getan hat“, sagte der nationalkonservative Politiker laut der Agentur PAP am Freitagabend in Swidnik. Das würden die Polen niemals zulassen, warnte der 55-Jährige.

Die EU-Kommission hat kürzlich beschlossen, Handelsbeschränkungen für ukrainische Getreideexporte aufzuheben. Polen hält jedoch an einem Importverbot fest. Darauf anspielend sagte Selenskyj bei der UN-Generaldebatte: „Es ist alarmierend zu sehen, wie einige unserer Freunde in Europa ein politisches Theater der Solidarität spielen und aus dem Korn einen Thriller machen.“ Diese Länder würden nur scheinbar ihre eigenen Rollen spielen, aber die Bühne für den Schauspieler aus Moskau bereiten.

Gleichzeitig betonte Morawiecki, dass in der Ukraine, die sich einer russischen Invasion widersetzt, ein Krieg um die Sicherheit Europas geführt werde. Das erste, was wir jetzt tun werden, ist, uns zu bewaffnen, aber wir werden auch helfen, indem wir Waffen in die Ukraine transportieren. Das Logistikzentrum in Rzeszow im Südosten Polens funktioniert und wird weiterhin in Zusammenarbeit mit den Verbündeten zusammenarbeiten. Polen befindet sich derzeit in der heißen Phase des Wahlkampfs vor der Parlamentswahl am 15. Oktober.

RND/dpa