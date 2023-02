Streit unter Notenbankern: Wie hoch sollen die Zinsen steigen?

Analyse



EZB-Präsidentin Lagarde hat eine weitere Straffung der Geldpolitik angekündigt. Doch immer mehr Währungshüter wollen den Zinszyklus beenden. Sie argumentieren mit Sorgen um die Wirtschaft und sinkende Inflation.

Die kroatische Gemeinde Bregana ist den meisten Touristen wohl unbekannt – oder allenfalls durch einen unfreiwilligen Aufenthalt vertraut. Denn im Sommer kam es an diesem Grenzübergang nach Slowenien immer wieder zu Staus und quälend langen Wartezeiten. Zum Neujahrstag hat sich die Kleinstadt schick gemacht, denn keine Geringere als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stürzte herbei, um mit Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic etwas Großes zu feiern: den Beitritt des Landes zum Schengen-Raum und zur Europäischen Währungsunion.



Zwiespältige Haltung gegenüber dem Euro

Damit öffneten sich nicht nur die Schranken, Kroatien wurde zum Jahreswechsel auch das 20. Mitgliedsland des Euro-Clubs. Nach der Begrüßung an der Grenze fuhren die beiden Politiker in die nahe gelegene Hauptstadt Zagreb, um gemeinsam einen Kaffee zu trinken. Bezahlt mit nagelneuen kroatischen Euro-Münzen.

Die vier Millionen Kroaten sehen einem Beitritt zur Eurozone mit gemischten Gefühlen entgegen. Während für viele das beliebte Urlaubsziel an der Adria endgültig in Europa angekommen ist, trauern andere um den Verlust der Landeswährung Kuna als Symbol der Unabhängigkeit. Hinzu kommt, dass viele in Kroatien die Begeisterung für das Euro-Projekt verloren haben. Die Versprechen stabiler Preise, niedriger Zinsen und großen Wohlstands sind längst überholt. Mit einer Inflation von zuletzt 13,5 Prozent gehört Kroatien zu den Ländern mit besonders hoher Inflation.

Die Waage?

Unter normalen Umständen, wo die sogenannten Maastricht-Kriterien noch einigermaßen galten, hätte eine solche Inflationsrate den Beitritt Kroatiens sofort vereitelt. Doch in Zeiten, in denen sich die Währungshüter in Frankfurt auch für Inflationsdaten verantworten müssen, die fünfmal so hoch sind wie die angestrebte Zielmarke von zwei Prozent, spielen Zugangshürden keine große Rolle mehr. Viele Einheimische befürchten einen weiteren Inflationsschub, da Händler bei der Umrechnung von Kuna in Euro eher auf- als abgerundet haben.

Geldpolitisch liegt Kroatien im Mittelfeld: Notenbankchef Boris Vujcic gilt weder als entspannte „Taube“ noch als restriktiver „Falke“, sondern ist im neutralen Lager einzuordnen. Gemeinsam mit seinen ebenfalls neutral eingestellten litauischen und luxemburgischen Kollegen sowie den beiden Vorstandsmitgliedern Schnabel und Elderson könnte er künftig das Zünglein an der Waage sein.

Klare Signale von Lagarde

Denn die Scharmützel zwischen den beiden Lagern werden wieder stärker. Aufgeschreckt von der Rekordinflation, die im Oktober mit 10,6 Prozent ihren Höchststand erreichte, gaben viele „Tauben“ ihren Widerstand auf und stimmten einer Straffung der Geldpolitik zu: Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen seit letztem Sommer viermal angehoben. Dazu gehörten zwei Jumbo-Schritte von 0,75 Prozentpunkten. Der Leitzins liegt derzeit bei 2,5 Prozent.

Diese Woche dürften die Zinsen wieder steigen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde ließ beim Weltwirtschaftsforum keinen Zweifel daran, dass die Währungshüter die Zinsen weiter anziehen würden. „Die Inflation ist viel zu hoch“, sagte sie im verschneiten Davos. „Wir werden den Kurs beibehalten, bis wir lange genug in der restriktiven Zone geblieben sind, um die Inflation rechtzeitig wieder auf 2 Prozent zu bringen.“

„Enttäuscht von der EZB“

Lagarde weiß es nur zu gut: Große Teile der Bevölkerung sind äußerst unzufrieden mit den Währungshütern und ihrem laxen Umgang mit der Inflation. Erst kürzlich musste der EZB-Präsident vom sonst eher diplomatisch zurückhaltenden und ehemaligen EZB-Chefvolkswirt Ottmar Issing eine schallende Ohrfeige einstecken: „Ich bin enttäuscht von der EZB“, sagt der Volkswirt, der acht Jahre lang für stabile Preise sorgte während seiner Amtszeit in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Und das liegt daran, dass sie so spät auf die sich abzeichnenden Inflationsgefahren reagiert hat.“

Tatsächlich wartete die EZB monatelang und unternahm nichts, während andere Zentralbanken weltweit reagierten und die Zinsen zum Teil kräftig anhoben. In der Folge rutschte auch der Euro ab, was die Situation noch verschlimmerte, weil importierte Waren teurer wurden und die Inflation weiter anheizten. Unter dem Strich führte das lange Zögern der Währungshüter zu massiven Währungsabwertungen und erheblichen Wohlstandsverlusten, die auch die Kluft zwischen Arm und Reich in Europa vergrößerten.

Selbst wenn man die volatilen Preise für Energie und Nahrungsmittel aus der Inflationsrate herausrechnet, ist die daraus resultierende Kerninflation mehr als doppelt so hoch wie angestrebt – eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass weitere kräftige Zinserhöhungen unerlässlich sind. Für weitere Zinserhöhungen sprechen auch die teils sehr hohen Lohnabschlüsse, die die Inflation weiter anzuheizen drohen.

Monetäre „Tauben“ in der Mehrheit

Aber im Hintergrund grummeln schon die „Tauben“. Ihr Lager ist laut einer Analyse der Commerzbank stärker denn je: 15 „Tauben“ stehen nur sechs „Falken“ gegenüber. Einer ihrer führenden Vertreter ist das italienische EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta. Er warnt seit langem vor den negativen Folgen steigender Zinsen für die Wirtschaft.

„Wir dürfen uns in der aktuellen Situation nicht zu lange auf eine bestimmte Zinsentwicklung festlegen“, sagte er im „Handelsblatt“. Vielmehr geht es wohl eher darum, die steigenden Refinanzierungskosten für Italien und andere südliche Länder zu begrenzen. Denn steigen die Zinsen, müssen Länder höhere Zinsen für Staatsanleihen zahlen.

Für diesen Monat ist eine Anhebung der Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte angekündigt, für März wird ein weiterer Schritt in gleicher Höhe erwartet. Spätestens ab Mai soll das starke Lager der „Tauben“ auf die Bremse treten. Dann wird mit einer deutlichen Verlangsamung der Inflation gerechnet, was Befürworter einer lockeren Geldpolitik als Begründung für weniger starke Zinserhöhungen heranziehen dürften.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Preise wieder sinken

Für die Bevölkerung dürfte das Inflationsproblem aber noch nicht ausgestanden sein. Selbst wenn sich die Inflation verlangsamt, wird mit Inflationsraten zwischen fünf und sechs Prozent gerechnet – immer noch etwa dreimal so hoch wie gewünscht. Und eine Verlangsamung bedeutet nicht, dass die Preise wieder fallen werden; es bedeutet nur, dass sie weniger steigen.

Auch an der kroatischen Adriaküste ist die hohe Inflation zu spüren. Die guten Zeiten im Tourismus sind lange vorbei. Aber auch wenn es die Euro-Einführung in Kroatien für Urlauber nicht billiger macht: Reisen mit der gemeinsamen Währung ist jetzt definitiv einfacher.