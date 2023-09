HANGZHOU, China (AP) – Ein langjähriger Grenzstreit zwischen Indien und China hat dazu geführt, dass drei indische Kampfsportler zu Hause festsitzen und nicht an den Asienspielen in Hangzhou teilnehmen können, während am Freitag ein diplomatischer Streit zwischen den beiden Ländern entfacht wurde.

Die drei weiblichen Wushu-Athleten stammen aus dem östlichen Arunachal Pradesh in Indien, das ganz von China beansprucht wird. Im Gegensatz zu den übrigen indischen Athleten, die an den diesjährigen Spielen teilnahmen und Asienspiele-Abzeichen erhielten, die auch als Visa für die Einreise nach China dienen, erhielten die drei Visa, die in ihren Reisepässen festgeheftet waren.

Wei Jizhong, Funktionär des Olympic Council of Asia, sagte Reportern am Freitag in Hangzhou, dass die drei Athleten Nyeman Wangsu, Onilu Tega und Mepung Lamgu sich geweigert hätten, sie aufzunehmen, weil sie sich von denen des restlichen Teams unterschieden.

„Gemäß den Vorschriften der chinesischen Regierung haben wir das Recht, ihnen verschiedene Arten von Visa zu erteilen“, sagte er.

Im Juli nahmen dieselben Athleten nicht an den World University Games in Chengdu, China, teil, weil sie ähnliche Visa erhielten.

Da die Eröffnungszeremonie der Asienspiele nur noch einen Tag entfernt liegt, sagte der amtierende Generaldirektor der OCA, der Inder Vinod Kumar Tiwari, dass die Verantwortlichen daran arbeiteten, das Problem zu lösen.

„Dies wurde uns gestern zur Kenntnis gebracht und wir besprechen die Angelegenheit mit dem Organisationskomitee und werden versuchen, sehr schnell eine Lösung zu finden“, sagte er.

Doch die Streitigkeiten über die lange Grenze zwischen den beiden asiatischen Giganten sind tiefgreifend, da die Länder 1962 einen Krieg darum führten.

Zuletzt, im Juni 2020, löste ein Zusammenstoß im Karakorum-Gebirge im Galwan-Tal in Ladakh Spannungen aus, nachdem Soldaten mit Steinen, Fäusten und Knüppeln kämpften. Mindestens 20 indische und vier chinesische Soldaten wurden getötet.

Auf die Visumsfrage angesprochen, sagte Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums: „China heißt Sportler aus allen Ländern willkommen“, um an den Asienspielen teilzunehmen, verdoppelte aber auch die Position Pekings.

„China erkennt die von Ihnen erwähnte sogenannte Provinz Arunachal Pradesh nicht an“, sagte sie. „Die südliche tibetische Region ist Teil des chinesischen Territoriums.“

Indien reagierte mit einer Protestkundgebung in Neu-Delhi und Peking, sagte Arindam Bagchi, Sprecher des Außenministeriums, der China vorwarf, „sowohl den Geist der Asienspiele als auch die Regeln für ihr Verhalten“ zu verletzen.

„Im Einklang mit unserer langjährigen und konsequenten Position lehnt Indien eine unterschiedliche Behandlung indischer Bürger aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit entschieden ab“, sagte er. „Arunachal Pradesh war, ist und wird immer ein integraler und unveräußerlicher Teil Indiens bleiben.“

David Rising, The Associated Press

