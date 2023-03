Der Streit um den Bundeshaushalt 2024 sei so schwierig who seit zehn nicht mehr, sagt der Bundesfinanzminister. Als Lindner SPD en Grüne am Zug sieht, zijn er projecten die overdenken, zie dat de Sache Wegen Steuerplus nicht ganz so eng.

Im Koalitionsstreit um den Bundeshaushalt 2024 erhöht Bundesfinanzminister Christian Lindner den Druck auf die Koalitionspartner SPD en Grüne. “Ich first than ins Kabinett gehen, wenn ich einen realisticen Etatentwurf habe”, zei Lindner van de “Welt am Sonntag”. Der Minister hatte die für Mittwoch plantte Vorlage der Haushaltseckwerte kurzfristig verschoben. Gescheitert is aus seiner Sicht nichts. “Aber wir müssen grundsätzlicher beraten”, zei Lindner.

Der Einigungsdruck liege nicht bei ihm, betonte der Finanzminister. “Im Gegenteil müssen that Kolleginnen and Kollegen ein Interesse and einer raschen Einigung haben, da ihre finanzwirksamen Projekte ja ohne Haushalt nicht vorangetrieben are.” Nach Jahren der Notlagenkredite, der Rücklagen en des Nullzinses sei die wirkliche Finanzlage non sichtbar: “Wir haben starke Einnahmen, aber die Ausgaben steigen viel zu schnell. Dieser State hat ein Kostenproblem.”

De situatie is zo groot dat de aanpassing der vergangen zehn Jahre zu vergleichen is, zei Lindner verder. Er waren Bundeskanzler Olaf Scholz “zum weiteren Vorgehen Vorschläge unterbreiten”, sagte er auf die Frage, ob er eine Sparklausur des Kabinetts anstrebe, bei der jeder Minister etwas auf den Tisch legen müsse. Op deze Weise die in de zomer van 2010 de schadelijke zwarte gelbe van de Bundesregierung onder Angela Merkel auf een umfassendes Sparpakt geeinigt. Die Minister der Ampel-Regierung hatten bei Lindner Ausgabenwünsche angeledet, die bovine 70 Milliarden Euro over dem bisher vereinbarten Finanzplan lie.

Linke: Massive Probleme ohne Superreichen-Besteuerung

De Grünen-Haushalts-politiker Sven-Christian Kindler zag eens tegen de heer Steuermehreinnahmen nieuwe Spielräume im Bundeshaushalt. “Einige Entspannung dürfte die nächste Steuerschätzung geben”, zei de RND-Zeitungen. “Die Entwicklung is deutlich besser als erwartet.” Lees meer over Abbau von klimaschädlichen Subventionen: “Gerade in Zeiten der Klimakrise würde der Abbau klimaschädlicher Subventionen eine doppelte Dividende bringen: Für den Haushalt and für unsere Lebensgrundlagen.”

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Paula Piechotta eiste dat de regering van het Bundeshaus een beslissing nam over de Pflege- en Krankenversicherung en waarschuwde voor de Mehrbelastung der Beitragszahlenden. Alle SPD-geführte ministeries moeten sich mit “deutlich mehr Nachdruck” für die Einhaltung des Koalitionsvertrags oneinsetzen, forderte sie ebenfalls in the RND-Zeitungen.

Der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion, Christian Görke, sprach von einer “strukturellen Schieflage im Bundeshaushalt”. Als het Ausgabenprobleem zich voordoet tijdens “vahlreiche Fehlentscheidungen” der vergangen Jahre entstanden. “Gleichzeitig haben wir aber auch massief Einnahmeprobleme durch die Nichterhebung einer Vermögensabgabe für Superreiche, massieve Erbschafsteuercadeaue of den Verzicht auf eine Umsatzsteuer bei Börsenprodukten”, erklärte er. Al deze drie grote hoeveelheden Einnahmeverbesserungen van nahezu 48 Milliarden Euro per jaar bedeuten, concrete Görke.