„Wir stehen an einem Bruchpunkt“, warnte Avinash Persaud, der Verhandlungsführer für Barbados, nachdem die Verhandlungen über die Einrichtung des Fonds am vergangenen Wochenende gescheitert waren. Wenn die Länder in den kommenden Tagen keinen Kompromiss finden, „wird dies zum Scheitern der COP führen.“ Ich habe das Gefühl, dass sich darüber nicht genügend Menschen ausreichend Sorgen machen.“

Auf dem letztjährigen Gipfeltreffen, bekannt als COP27, wurde vereinbart, einen Fonds zur Deckung von Verlusten und Schäden einzurichten, wie die sozialen und wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels im UN-Jargon genannt werden. Dieser fragile Konsens kam nach jahrelangem Widerstand unter Führung der USA zustande, die mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre gepumpt haben als jedes andere Land und davor zurückschreckten, einen rechtlichen Weg für Schadensersatzansprüche zu eröffnen.

Doch während die Verhandlungen begonnen haben, die Form des Fonds und die Person, die ihn verwalten soll, genauer zu bestimmen, wurden die wenigen erzielten Fortschritte auf Eis gelegt.

„Wenn dieser Fonds als leere Hülle endet, könnten die Forderungen nach Haftung, historischer Verantwortung und Entschädigung wieder aufleben.“ Mohamed Nasr, Chefunterhändler der UN-Gespräche unter der scheidenden ägyptischen Präsidentschaft

Die Regierungen beauftragten einen 24-köpfigen, aus mehreren Ländern bestehenden Ausschuss, vor Beginn der COP28 Empfehlungen zur Funktionsweise des Systems abzugeben. Aber der Ausschuss hatte Mühe, einen Konsens in grundlegenden Fragen zu finden, etwa wie der Fonds strukturiert ist, wer zahlt und wer profitiert. Sogar der Name bleibt fraglich: Die USA drängen darauf, ihn „Resilient Futures Fund“ zu nennen, während Entwicklungsländer eine Bezugnahme auf Verluste und Schäden wünschen.

Eine Reihe von Treffen in Abu Dhabi in der kommenden Woche könnten die letzte Chance sein, sich auf wichtige Details zu einigen, bevor die Gefahr besteht, dass das Hauptereignis in Dubai komplizierter wird. Doch die Stimmung unter den Verhandlungsführern ist düster.

Mohamed Nasr, Chefunterhändler der UN-Gespräche unter der scheidenden ägyptischen Präsidentschaft, warnt davor, dass Regierungen wie die Vereinigten Staaten und die Europäische Union mit rechtlichen Ansprüchen auf Entschädigung rechnen müssen, wenn sie kein Geld für die Fondskassen bereitstellen.

„Wenn dieser Fonds als leere Hülle endet, könnten die Forderungen nach Haftung, historischer Verantwortung und Entschädigung wieder aufleben“, sagte er gegenüber POLITICO.

Ein „Rückzug in die Freiwilligenarbeit“

Die Gespräche über den Fonds sind in den letzten Wochen immer angespannter geworden, und jede Drohung, die Frage der Haftung erneut aufzuwerfen, dürfte die Spannungen verschärfen.

Industrieländer wie die USA, die für den Großteil der klimaschädlichen Emissionen in der Erdatmosphäre verantwortlich sind, hatten lange Zeit Versuche blockiert, über Verluste und Schäden überhaupt zu diskutieren, weil sie befürchteten, dass ihnen gesetzliche Verpflichtungen zur Zahlung von Wiedergutmachungen an Länder auferlegt werden könnten, die von immer schlimmer werdenden Klimakatastrophen betroffen sind. Um einer solchen Möglichkeit vorzubeugen, haben sie daran gearbeitet, in frühere Abkommen, einschließlich des Pariser Abkommens, eine Formulierung einzufügen, die besagt, dass es bei Verlust und Schaden nicht um Haftung und Entschädigung geht.

Nachdem sie sich letztes Jahr endlich auf einen Fonds geeinigt hatten, bestanden die USA und die EU auch darauf, dass auch wohlhabende Schwellenländer wie die Golfstaaten oder China zur Kasse gebeten werden sollten. Sie zögern auch, finanzielle Verpflichtungen einzugehen oder Zusagen zu machen, bevor der Fonds in Betrieb ist.

EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra sagte am Freitag vor einem Gremium in Brüssel, dass ein Verlust- und Schadensfonds für die Union Priorität habe, deutete jedoch an, dass die Europäer kein Geld anbieten würden, bevor die Einzelheiten klar seien. „Wenn es eine Einigung über die Einrichtung und Verwaltung des Fonds gibt, glaube ich, dass erste Zusagen möglich sein werden“, sagte er.

Die Vereinigten Staaten haben erklärt, dass alle Beiträge freiwillig sein sollten, und drängen auf eine Vielzahl von Quellen, die über staatliche Beiträge hinausgehen, wie etwa Philanthropien und sogenannte „innovative Quellen“, wie etwa freiwillige Kohlenstoffmärkte. Auch im eigenen Land steht die Biden-Regierung vor einem großen politischen Hindernis: Da die Republikaner die Hälfte des Kongresses kontrollieren, wäre es äußerst schwierig, US-Steuergelder in den Fonds zu stecken.

Entwicklungsländer befürchten, dass der Fonds ohne eine im System verankerte Verpflichtung oder Anerkennung der Verantwortung von der Wohltätigkeit reicher Länder abhängig wäre.

„Die Industrieländer scheinen sich auf die Freiwilligenarbeit zurückziehen zu wollen. Der Klimawandel hat gezeigt, dass dies ein gescheiterter Ansatz ist“, sagte Persaud, der Verhandlungsführer von Barbados, der bei der Ausschusssitzung in diesem Monat die Gespräche über Finanzierungsquellen mitleitete.

Wohlhabende Länder müssen ihre Zusage aus dem Jahr 2009, bis 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung bereitzustellen, noch einhalten, a gebrochenes Versprechen Das hat das Vertrauen in die Klimaverhandlungen erheblich untergraben.

„Eine Möglichkeit für Industrieländer, die Dynamik der Verhandlungen zu verändern, besteht darin, etwas Geld auf den Tisch zu legen“, sagte Persaud. „Sie müssen eine Zahl nennen und sagen: Wenn der Fonds genehmigt wird, werden wir X Hundert Millionen Dollar bereitstellen.“

Neben der Finanzierung bestehen die beiden anderen Haupthindernisse darin, wie das Geld unter den Entwicklungsländern verteilt werden soll und wo der Fonds untergebracht werden soll. Die eigentlich letzte Ausschusssitzung scheiterte Mitte Oktober, nachdem die USA und andere Industrieländer darauf gedrängt hatten, den Fonds in die Weltbank einzugliedern, eine Institution, die sie als Anteilseigner dominieren.

Doch sowohl die Industrie- als auch die Entwicklungsländer-Verhandlungsführer erkannten, dass die Frage, wer das Geld ausschütten sollte, am schwierigsten zu lösen sei, da der Ausschuss am 3. November erneut zusammentritt.

Eine zunehmend nervöse COP28-Präsidentschaft hat außerdem in letzter Minute eine Ministerdiskussion über Verluste und Schäden für das Vor-COP-Treffen am Dienstag in Abu Dhabi angesetzt. COP28-Präsident Sultan al-Jaber – der auch die staatliche Ölgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate leitet – sagte, es sei „wesentlich“, dass das Komitee Anfang November eine Reihe von Empfehlungen vorlege.

Joe Biden spricht auf dem letztjährigen Gipfel, der als COP27 bekannt ist. Bei der Haftung zieht insbesondere Washington eine Grenze. | Alex Brandon/AP

Auch über die Größe des Fonds wird noch diskutiert. Entwicklungsländer, deren Bedarf leicht Billionen Dollar erreichen könnte, haben eine „erste Zusage“ von 100 Milliarden Dollar pro Jahr bis 2030 vorgeschlagen und damit die totemistische Klimafinanzierungssumme aufgegriffen.

Dieser Betrag würde nicht nur von Regierungen bereitgestellt, betonte Persaud. „Ich denke, der Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass die Hilfsbudgets der entwickelten Länder nicht die einzigen Quellen sein werden, vielleicht nicht einmal die Hauptquellen, wenn wir innovative neue Quellen hinzufügen, sondern anerkennt, dass sie die Führung übernehmen sollten“, sagte er sagte.

Persaud bezeichnete die Wiederaufnahme der Haftungsfrage als wenig hilfreich, und auch andere Verhandlungsführer äußerten Bedenken, dass dadurch der gesamte Prozess gefährdet werden könnte.

Aber Nasr, der ägyptische Unterhändler, sagte, die Entwicklungsländer seien nur solange bereit gewesen, sich der Frage der Verantwortung zu entziehen, bis die reichen Länder schließlich Geld auf den Tisch legten.

Auf der COP27 „gab es ein klares Verständnis dafür, dass die Diskussion und die Unterstützung gefördert werden, wenn wir Haftung und Entschädigung vermeiden und uns auf Leistung und Solidarität konzentrieren“, sagte er.

„Während der erste Teil vereinbart und geliefert wurde … zögern die entwickelten Länder, das Dokument vorzulegen, dass sie einen Beitrag leisten werden und dass es eine regelmäßige Aufstockung geben wird.“

Ein „Nichtstarter“ für die USA

Bei der Haftung zieht insbesondere Washington eine Grenze. In einem Vorschlagsentwurf heißt es, dass der neue Fonds „auf Zusammenarbeit und Erleichterung basiert und keine Haftung oder Entschädigung beinhaltet“, und die USA gaben an, dass sie die Gespräche abbrechen würden, wenn dieser Absatz gestrichen würde.

„Die Tatsache, dass wir hier überhaupt eine Diskussion darüber führen, diese Sprache herauszunehmen, ist für uns inakzeptabel“, sagte Christina Chan, die US-Verhandlungsführerin im Ausschuss, während der Sitzung Mitte Oktober. „Es wäre ein Nichtstarter, und wenn das herausgenommen wird, sehen wir keinen Weg zu einem Ergebnis.“

Preety Bhandari, ein leitender Berater am World Resources Institute, vermutet, dass Drohungen, das Thema wieder aufzurollen, eher eine Verhandlungstaktik sind, da die Länder versuchen, verlorenes Terrain zurückzugewinnen, unter anderem durch den Versuch, die Vereinbarungen der Länder bei den Klimagesprächen im letzten Jahr neu zu interpretieren.

„Es ist, als wäre nichts vereinbart, bis alles vereinbart ist“, sagte sie. „Ich weiß, das ist eine abgedroschene Phrase, aber zum jetzigen Zeitpunkt scheinen wir uns auf eine Pattsituation zuzubewegen, wenn auf beiden Seiten keine Zugeständnisse gemacht werden.“

Die Herausforderung besteht darin, dass jeder viel zu verlieren hat, wenn die Haftungsregelung überarbeitet wird, sagte Bhandari.

Vielleicht nicht mehr als kleine Inselstaaten, die durch den Anstieg des Meeresspiegels und zerstörerische Stürme gefährdet sind.

„Die Frage der Gerechtigkeit und Entschädigung ist heikel“, sagte Aminath Shauna, der Klima- und Umweltminister der Malediven, einem Inselstaat, der einen der 24 Ausschusssitze innehat.

Sie befürchtet, dass eine Überarbeitung des Wortlauts des Pariser Abkommens – der festlegte, dass das Abkommen „keine Grundlage für jegliche Haftung oder Entschädigung bietet“ – den Fortschritt bei der Einrichtung eines Verlust- und Schadensfonds gefährden könnte.

„Wir können hier nicht festsitzen“, sagte Shauna. „Ich weiß, dass ich das als jemand aus einem der am stärksten gefährdeten Länder sage, aber wir müssen vorankommen.“

Bhandari sagte, es sei von entscheidender Bedeutung, dass die Verhandlungsführer bei der bevorstehenden Ausschusssitzung Empfehlungen vorlegen, wenn die umfassenderen Gespräche in Dubai erfolgreich sein sollen.

„Wenn es zu einem zweiten Scheitern kommt“, sagte sie, „wird die COP nicht nur in dieser Frage zu einem sehr angespannten Szenario, sondern auch auf andere Themen übergreifen.“

Die Gespräche über Verluste und Schäden erhielten am Sonntag durch die Nachricht, dass ein bangladeschischer Wissenschaftler eine erhöhte emotionale Note erhalten habe Saleemul Huq war gestorben. Während eines drei Jahrzehnte dauernden Feldzugs, an dem jede UN-Klimakonferenz teilnahm, war Huq die prominenteste und manchmal einsamste Stimme, die reiche Länder aufforderte, für die Heilung des unvermeidlichen Schadens zu zahlen, den der Klimawandel Ländern wie seinem eigenen zufügen würde.

In einem Brief, in dem er eine Einladung annahm, die COP28-Präsidentschaft Anfang dieses Jahres zu beraten, sagte er den Organisatoren der VAE: „Wenn Sie am Ende der COP28 nur sagen können, dass in der Frage der Finanzierungsverluste und -schäden ‚Fortschritte‘ erzielt wurden, dann …“ wird der Kuss des Todes sein.“