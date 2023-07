Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den Weg für die Einführung einer Kindergrundsicherung ebnen. In einem der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorliegenden Brief an Familienministerin Lisa Paus (Grüne) heißt es, dass ein innerhalb der Bundesregierung abgestimmter Entwurf bis Ende August vorliegen solle.

Das Ministerium von Paus sollte den neuen Gesetzesentwurf nun zügig an den vorliegenden Eckpunkten weiterentwickeln oder ihn um fehlende Regelungen ergänzen. Zunächst hatte das ARD-Hauptstadtstudio über den Brief berichtet.

Im Hinblick auf die mit der Einführung der Kindergrundsicherung angestrebten Leistungsverbesserungen bittet Scholz Paus, Alternativen zu entwickeln – darunter eine, die nur das Sofortkindergeld umfasst, sowie diverse andere, die das „soziokulturelle Existenzminimum“ für Kinder neu berechnen .

Gleiches gilt für die Pauschale des Bildungs- und Teilhabepakets. Darin heißt es auch, dass die Ressortabstimmung zeitnah eingeleitet werden solle – damit sich das Kabinett Ende August damit befassen könne.

Die Grundsicherung soll Leistungen wie Kindergeld, Kindereinbürgerungsgeld, Kinderfreibetrag und solche aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket bündeln. Einem Medienbericht zufolge hatten die Grünen vor dem für Mittwoch geplanten Kabinettsbeschluss über den Bundeshaushalt 2024 von Finanzminister Christian Lindner (FDP) grundsätzliche Zusagen zur Kindergrundsicherung gefordert.

Im Regierungsentwurf zum Finanzplan werden zunächst 2 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung ab 2025 veranschlagt. Das ist deutlich weniger, als die Grünen fordern.

RND/dpa