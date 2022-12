Streit um Infrastruktur: FDP ärgert die Grünen mit Autobahnen

Allein die Planungsphase von Großprojekten kann in Deutschland Jahre dauern. Die Ampelkoalition ist sich einig, dass sich das ändern muss. Vor allem aber wollen die Grünen den Bau neuer Bahnstrecken vereinfachen. Die FDP will mehr, wie Generalsekretär Djir-Sarai im Gespräch mit ntv.de erklärt.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert, dass bei der geplanten Planungsvereinfachung nicht zwischen Straßen und Schienen unterschieden wird. „Man kann nicht zwischen guter und schlechter Infrastruktur unterscheiden“, sagte er gegenüber ntv.de.

Es geht nicht darum, überall „wilde Autobahnen oder Bundesstraßen“ zu bauen, sondern darum, Planungsprozesse zu beschleunigen. „Wenn man in Deutschland auch nur eine Autobahnausfahrt bauen will, sind das Prozesse, die sich über Jahrzehnte hinziehen können.“ Deutschland müsse den Turbo für Planungs- und Genehmigungsverfahren zünden, wenn es seine Wirtschaft wieder auf Kurs bringen wolle, so Djir-Sarai.

Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und FDP darauf geeinigt, das Planungsrecht zu vereinfachen und die Verfahrensdauer mindestens zu halbieren. Zudem sollen „große und signifikante Infrastrukturmaßnahmen“ angestoßen werden, die mit „hoher Priorität“ umgesetzt werden sollen. „Unter solchen Infrastrukturmaßnahmen verstehen wir systemrelevante Bahntrassen, Stromtrassen und Kunstbauten“, heißt es dort.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) will Autobahnen schneller planen und bauen. So lege sie einen Entwurf für ein „Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren“ vor, berichtete der „Spiegel“. Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Stefan Gelbhaar, sagte dem „Spiegel“: Wenn der Bau neuer Fernstraßen genauso wichtig sei wie der Ausbau von Eisenbahnstrecken, „widerspricht das Ministerium mit diesem Gesetzentwurf dem Koalitionsvertrag“.

