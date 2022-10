Streit um Hafenübernahme: Cosco in Piräus – eine Erfolgsgeschichte?

Stand: 25.10.2022 15:00 Uhr

Vor sechs Jahren wurde Cosco Mehrheitseigentümer des Hafens von Piräus. Obwohl es Kritik an den Arbeitsbedingungen gibt, stört die Tatsache, dass China kritische Infrastruktur kontrolliert, in Griechenland kaum noch jemanden.

Von Verena Schälter, ARD Studio Athen

Sechs Jahre ist es her, dass die China Ocean Shipping Company, kurz Cosco, 51 Prozent des griechischen Hafens Piräus übernommen hat. Damals, 2016, steckte Griechenland noch tief in der Finanzkrise und war gezwungen, wichtige Infrastruktur zu privatisieren.

„Die Investitionen von Cosco im Hafen von Piräus sind ein Beispiel dafür, wie ein großes chinesisches Unternehmen den Mut hatte, in ein wichtiges Infrastrukturprojekt zu einer Zeit zu investieren, als Griechenland als nicht investierbar galt“, sagte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis im Jahr 2019

Aber es sei falsch zu glauben, China habe sich erst durch die Finanzkrise für Griechenland interessiert, sagt der Ökonom Jens Bastian, der seit fast 25 Jahren in Athen lebt und arbeitet. „Cosco hat 2009 den ersten Schritt in den Hafen von Piräus gemacht. Damals mietete es für mehr als 30 Jahre ein Containerterminal im Hafen. Es war ein erster Hinweis darauf, dass China Interesse an einer Hafeninfrastruktur in Griechenland hat.“

Chinas Staatsunternehmen Cosco begann in Piräus zu investieren, als niemand den Hafen wollte. Bild: picture alliance / NurPhoto

Kritik an Coscos Arbeitsweise

Damals hatte China keine große Konkurrenz für Piräus: Der Hafen war schlecht ausgebaut und galt als nicht besonders kundenfreundlich. Inzwischen hat Cosco seinen Anteil auf 67 Prozent aufgestockt und vieles hat sich verändert.

„Heute ist das ein hochmoderner, ausgebauter Hafen. Er ist der siebtgrößte in Europa“, sagt Ökonom Bastian. „Er ist jetzt der größte im östlichen Mittelmeer und ein Hafen, der nicht nur Arbeitsplätze gesichert, sondern auch neue geschaffen hat.“

Aber es gibt auch Schattenseiten: Vor einem Jahr verunglückte ein Hafenarbeiter tödlich an einer Containeranlegestelle. Arbeitnehmer und Gewerkschaften hatten sich bereits mehrfach über die teils prekären Arbeitsbedingungen beschwert. Darüber hinaus werfen lokale Behörden und Umweltorganisationen Cosco vor, Vorschriften nicht einzuhalten und die Meeresumwelt zu schädigen.

Piräus – eine Erfolgsgeschichte?

Andererseits gibt es kaum Debatten über den wachsenden chinesischen Einfluss auf kritische Infrastrukturen, wie es derzeit in Deutschland der Fall ist. Während in Europa jeder Nationalstaat zunächst seine eigenen Interessen im Auge behält, verfolgt China in erster Linie langfristige globale Strategien. Der Mittelmeerraum sei dafür ein gutes Beispiel, bemerkt Bastian. Dort erfahre man, wie Cosco und andere chinesische Unternehmen „sukzessive ein Portfolio von Häfen aufgebaut und zusammengekauft haben“: „Cosco engagiert sich auch in Ägypten und der Türkei, andere chinesische Unternehmen in Israel und Italien.“

Auch innerhalb Deutschlands könnte ein solches Netzwerk bald entstehen, denn die Einfahrt von Cosco in den Hamburger Hafen wäre nicht die erste Investition aus Fernost innerhalb der Bundesrepublik: Das Unternehmen China Logistics hat sich bereits in die Häfen Wilhelmshaven und Duisburg eingekauft.

Doch noch mehr als die wachsende Abhängigkeit von China beunruhigt Ökonom Bastian die Einseitigkeit dieser Deals: „Gibt es ein deutsches, ein griechisches, ein belgisches Unternehmen, das Anteilseigner an einem chinesischen Hafen ist? Nein, null“, sagt er sagt. „Das bedeutet, dass wir eine einseitige Herangehensweise haben, die ich wirklich krass finde.“

In Griechenland sind solche Bedenken irrelevant. Die Übernahme des Hafens von Piräus gilt dort vor allem als Erfolgsgeschichte: Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Betreiber den höchsten Umsatz in der Geschichte des Hafens.