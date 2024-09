Nachdem Beyoncés Country-Album nicht für den wichtigsten Musikpreis der Branche berücksichtigt wurde, äußerte sich Country-Legende Dolly Parton nun zu dem Vorgang. Mit Rassismus habe das nichts zu tun, sagt sie.

Bei den Fans von Musik-Superstar Beyoncé herrschte vor gut einer Woche große Aufregung, als ihr Country-Album „Cowboy Carter“ und die Single „Texas Hold ‚Em“ bei den Country Music Association Awards leer ausgingen. Die 43-jährige Beyoncé erhielt für die am 20. November in der Country-Mekka Nashville stattfindende Preisverleihung keine einzige Nominierung. Ihre Fans vermuteten, dass dies in der klassisch weißen Musikszene rassistische Gründe habe. Country-Legende Dolly Parton kann die Aufregung über Beyoncés Absage allerdings nicht nachvollziehen.

Die 78-jährige Parton, die seit den 1960er Jahren als Country-Musikerin erfolgreich ist, erklärte in einem Interview mit dem US-Magazin „Variety“, sie habe erst vor kurzem realisiert, dass Beyoncé nicht bei den Nominierungen berücksichtigt wurde. Als möglichen Grund dafür nennt sie nicht Rassismus, sondern die schiere Menge an aktuellem Talent in dem Musikgenre.

„Es gibt so viele wunderbare Country-Künstler, und ich schätze, die Country-Musik-Industrie dachte wahrscheinlich, wir könnten einige von denen, die ihr ganzes Leben damit verbringen, nicht auslassen“, sagte Parton. Beyoncé war nicht ausgeschlossen. Vielmehr wurden mit den Nominierungen für die CMA Awards Künstler wie Morgan Wallen, Chris Stapleton und Cody Johnson geehrt, „die das die ganze Zeit machen, nicht nur auf einem speziellen Album.“

„Alle haben sie willkommen geheißen“

Zugleich ist Parton jedoch voll des Lobes für den Musikstar. Beyoncé habe ein „wunderbares Album“ geschaffen, auf das sie „sehr, sehr stolz“ sein könne, so Parton. Zudem habe sie „jeden in der Country-Musik willkommen geheißen“.

Mit „Cowboy Carter“, dem achten Studioalbum der US-Sängerin, das im März 2024 erschien, und der zuvor erschienenen Single „Texas Hold ‚Em“ hat Beyoncé die Country-Welt aufgemischt. Sie ist die erste schwarze Künstlerin, die seit der ersten Aufzeichnung im Januar 1964 die US-Country-Album-Charts anführte.