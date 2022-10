Streit um Cannabis-Pläne: Ermittler begrüßen Legalisierung, Jugendärzte warnen

In Deutschland können Erwachsene bald legal Cannabis kaufen und konsumieren. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter freut sich auf den Wegfall der Kontrollen, sieht aber noch Lücken in den Plänen von Gesundheitsminister Lauterbach. Der Berufsverband der Kinderärzte warnt sogar.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) begrüßt die Pläne der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis. „Wir unterstützen grundsätzlich die Entkriminalisierung von Konsumenten aller Betäubungsmittel“, sagt BDK-Vorsitzender Dirk Peglow gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als Grund nennt er unter anderem personelle Ressourcen, die durch weniger Kontrollen von der Polizei freigesetzt würden und stattdessen anderweitig eingesetzt werden könnten. Allerdings seien noch viele Fragen zu den Plänen unbeantwortet, sagte Peglow.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einem Legalisierungsvorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zugestimmt. Zukünftig sollen der Kauf und Besitz von „bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm Freizeit-Cannabis für den Eigenkonsum im privaten und öffentlichen Raum“ erlaubt sein, ebenso der private Anbau in begrenztem Umfang. Der Verkauf soll in Fachgeschäften mit Fachkompetenz über die Bühne gehen.

Laut BDK-Chef Peglow ist jedoch noch unklar, wie Polizisten bei einer Kontrolle sicherstellen sollen, ob das gefundene Cannabis legal gekauft wurde. Zudem muss der Jugendschutz gewährleistet sein. Illegale Händler würden sich zunehmend auf Jugendliche als Kunden konzentrieren, wenn Erwachsene legal kaufen könnten, sagte der Detective. „Das sind Dinge, die geklärt werden müssen, bevor Gesetze verabschiedet werden.“

Jugendärzte gegen Legalisierung

Der Berufsverband der Kinderärzte sieht eine mögliche Legalisierung von Cannabis deutlich kritischer. „Regelmäßiger Cannabiskonsum kann bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu irreparablen Hirnschäden bis hin zu einer dauerhaften Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit und der sozialen Kompetenz führen“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Thomas Fischbach, in der „Rheinischen Post“. Die Schutzmaßnahmen für unter 21-Jährige sollen deutlich strenger sein als für ältere Erwachsene.

Der Verbandschef weist zudem darauf hin, dass noch unklar sei, wie die Weitergabe von legal erworbenem Cannabis an Jugendliche unter 18 Jahren verhindert werden soll. „Bei einer Legalisierung würde das viel häufiger passieren, mit dramatischen Folgen für die Gesundheit der Jugendlichen“, warnt Fischbach. Zudem wäre eine Evaluation nach vier Jahren viel zu spät, es wären laufende Untersuchungen der gesellschaftlichen Folgen notwendig.