Flemhude. Stephan Lepper ist ein „Staatsstörer“. So heißt es zum Beispiel im Amtsdeutsch, wenn jemand eine Bodenfläche auffüllt. Das hat der Familienvater und Gemeinderat aus dem schleswig-holsteinischen Quarnbek unbestritten getan. Umso umstrittener ist jedoch, in welchem ​​Ausmaß es dazu kam, und genau diese Frage hat einen handfesten Streit mit den Behörden entfacht.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Es ist rund drei Jahre her, dass Stephan Lepper und seine Familie in ein gepflegtes neues Einfamilienhaus im schleswig-holsteinischen Flemhude gezogen sind. Das 1300 Quadratmeter große Grundstück befindet sich in ruhiger Lage, weist jedoch vor allem im hinteren Bereich eine recht starke Hanglage auf, die der Bauherr mäßig ebnete.

Der Streit dauert schon seit gut einem Jahr an. Im Juli 2022 fischte Stephan Lepper, seit der Kommunalwahl im Mai dieses Jahres auch Gemeindevertreter der Wählergemeinschaft „Gemeinsam aktiv für Quarnbek“ (ZAQ), einen Brief der Bauaufsicht aus dem Briefkasten. Innerhalb von drei Monaten, hieß es, müsse er die von ihm getätigten Einlagen auf sein Grundstück auf das gesetzlich zulässige Maß reduzieren.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Büro und Auftraggeber kalkulieren unterschiedlich

Tatsächlich gibt Lepper zu, dass er das abschüssige Gelände seines Gartens modelliert hat, um ihn etwas ansprechender zu gestalten. Allerdings ist er davon überzeugt, dass die vom Amt behaupteten Ausmaße „unverständlich“ seien.

Knackpunkt ist dabei genau das Ausmaß der Aufschüttungen, denn wie von beiden Seiten anerkannt, darf das Grundstück im konkreten Fall ohne Genehmigung um 30 Kubikmeter Erde angereichert werden. Tatsächlich kamen den Berechnungen des Amtes zufolge jedoch mehr als 100 Kubikmeter hinzu, während der Hausbesitzer deutlich unter 30 Kubikmeter schätzt.

Für Laien ist die Thematik schwer zu verstehen, da einer Grünfläche nicht anzusehen ist, mit wie viel Erde sie einige Jahre zuvor angereichert wurde. Es müssen also Berechnungen angestellt werden, unter anderem anhand von Lageplänen mit Höhenlinien, die zumindest aus Leppers Sicht nicht unbedingt fehlerfrei sind.

Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

Streit mit dem Amt: 1000 Euro Bußgeld drohen

Der Elektroingenieur Stephan Lepper hat sich nach eigenen Angaben während seines Studiums eingehend mit der Messtechnik beschäftigt und hält die Zahlen für weder nachvollziehbar noch korrekt. „Allein die Fehlertoleranz wurde als viel zu gering eingeschätzt“, nennt er als Beispiel.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Sieht hübsch aus, die Mauer an der Grundstücksgrenze. Nach Ansicht des Bauinspektors ist jedoch zu viel Erde darin. © Quelle: Martin Geist

Weil auch die Kreisverwaltung nicht von ihrer Position abrücken wollte, eskalierte der Konflikt und wird von den Betroffenen mittlerweile als „extrem belastend“ empfunden. Kein Wunder, denn sein Einspruch gegen die Auflösungsanordnung des Amtes wurde abgelehnt. Kommt er der Auflage nicht nach, droht ihm ein Zwangsgeld von zunächst 1000 Euro bis hin zum schlimmsten Fall, dass die Kreisverwaltung den Rückbau in Eigenregie und auf Kosten des Verursachers durchführen lässt.

Nach Angaben der Kreisverwaltung hätte all dies vermieden werden können. Demnach sind Böschungen bis zu einem Volumen von 30 Kubikmetern nicht genehmigungspflichtig, größere Abmessungen können jedoch auf Antrag auch genehmigt werden.

„Es wäre, als würde man unseren Garten zerstören“

„Theoretisch hätte ich das schaffen können“, gibt Lepper zu, beharrt aber auf den Grundlagen. Wenn der Gesetzentwurf einer Behörde eindeutig falsch ist, sollte er nicht einfach akzeptiert werden: „Was wäre, wenn sie es jedem antun würden?“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die Kreisverwaltung weist hingegen darauf hin, dass ein Genehmigungsverfahren „der kostengünstigere Weg gewesen wäre und mit deutlich weniger Aufwand verbunden gewesen wäre“. Auch Bauaufsichtsdezernentin Britta Siefken weist den Vorwurf der Willkür und Oberflächlichkeit gegenüber unserer Zeitung entschieden zurück: „Es sind weder eine fachlich falsche Einschätzung noch ein persönliches Fehlverhalten erkennbar“ seitens ihrer Behörde.

Eine Lösung des Streits ist nicht in Sicht. Stephan Lepper ist entschlossen, gegen die Entscheidung des Bezirks Berufung einzulegen, muss aber mit Unsicherheit leben. Sollte er verlieren, müssten 70 Kubikmeter Erde abgetragen werden, was etwa fünf 40-Tonnern entspricht: „Das würde die Zerstörung unseres Gartens bedeuten.“

Dieser Artikel erschien zuerst in derKieler Nachrichten„.