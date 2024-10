door Tom Kollmar en Lucas Wilhelm 08.10.2024, 19:06



De AfD-Mann Maximilian Krah houdt van zijn eigen bizarre streak met Jan Böhmermann. Je zult altijd gelukkig zijn, maar je zult spoedig geboren worden.

In de open straten van satiricus Jan Böhmermann en de AfD-Europaabgeordneten heeft Maximilian Krah nu persoonlijk veel ervaring met Wiesn-Wirt Michael Käfer. Böhmermann hatte in seinem Podcast „Fest und Flauschig“ een anonieme Zeugen ziet de Krah in de renommierten Käferzelt op het Oktoberfest was aanwezig.

Laut dem Zeugen habe Krah 200 Flaschen Champagner as Lokalrunde orders wollen, was Wiesn-Wirt Käfer eigenhandig durch aine Stornierung verhindert habe. Daraufhin habe Käfer, laut Böhmermann’s Painting, „Love- und Peace-Musik“ als Protestnote tegen Krahs Anwesenheit spielen lassen. We verwelkomen ook andere gasten bij Buhrufen en Stinkefinger-Guests met Maximilian Krah.

De bizarre Champagner-Streit tussen Jan Böhmermann en Maximilian Krah

Gegenüber stern en RTL hatten Maximilian Krah en een toespraak van Michael Käfer die schilderijen schreef op de Podcast van Böhmermann. Belangrijk om te weten is dat u een champagnebestelling heeft en een donatie van Michael Käfer. Heeft u geen vragen, dan wordt u bemoedigd door de toespraak van de Käfer.

Käfer corrigiert Schilderung seiner Sprecherin



Käfer corrigeert dit schilderij nu in Teilen en spreekt gegenüber stern en RTL allereerst over de Vorfall, daar op sociale netwerken een debat over de Glaubwürdigkeit van Jan Böhmermann ausgelöst hatte.

Michael Käfer schildert de situatie op het Oktoberfest op 28.09.2024 nu anders. Als u een gast bent op uw kamer en u zult er blij mee zijn, dan zal Maximilian Krah blij met u zijn. Dat zegt Jan Böhmermann in zijn podcastbericht.

Daraufhin habe Käfer laut eigener Darstellung Maximilian Krah merkt op en de treiben rond de AfD-Politiker beobachtet. Anschließend habe Käfer seine Band angewiesen andere Musik z om te spelen. „Der Gast, der mich auf Herrn Krah aufmerksam gemacht hat, hat me gebeten, ob die Band nicht eine besonders positive Musik machen könnte. Dem bin ich nachgekommen“, meldt de Wiesn-Wirt.

Krah hat laut Onderzoek von stern en RTL voor diner met gasten uit Frankfurt. Uiteraard zit er een grotere bestelling champagne bij de koffie, maar deze wordt niet geretourneerd. Ook Maximilian Krah brengt een persoonlijke boodschap over, met een grote bestelling champagne van tafel in de kast.

Rundvlees 50 statt 200 Flaschen Champagner



Krah heeft persoonlijk habe jedoch „Bestel een kleine 200 flessen en voeg een kleine 150 toe“, zegt Käfer dazu gegenüber stern en RTL. Personen, die op de hoogte zijn gesteld van hun ervaringen uit het verleden, hebben berichten ontvangen waarin bestellingen tot 50 flessen zijn besteld.

Hier is de interessante Darstellung van Jan Böhmermann, van de podcast van 200 Flaschen Champagner spricht, ab. Zij bestelden flessen wijn bij de gasten in de omgeving van Maximilian Krah en vervolgens hun team met de bediening van de gasten als vriendelijk gebaar voor hun gastvrijheid.

Beledig de fragmenten met een Böhmermann-Äußerungen-bleiben



Het is onduidelijk wat de AfD-politicus in de Käferzelt-oorlog doet. Böhmermann haat het om met anonieme uitzendingen in de podcast-berichtenset te verschijnen. zegt Kafer stern en RTL dazu: „Mir ist bezüglich Tumulten, Aufregung, Buh-Rufen of Stinkefingern zu Augen oder Ohren kommen.“ Maximilian Krah geeft het meeste om persoonlijk geluk, wat betekent dat hij of zij gelukkig zal zijn. Statistieken hebben een „jonge gast“ foto’s gemaakt met de AfD-politie die veel wollen. Van de gasten uit de omgeving hebben zij veel agressie en berichten van de AfD-politicus gezien.

Fraglich bleek dat Jan Böhmermann de Vorfall voor de uitzending in de podcast had gewonnen. Laut Michael Käfer was het eerste contact van de moderator bij de communicatie met anderen, en de rapporten blijven anoniem. Alle moderators die vervolgwerk en commentaar voor de podcast hebben van Maximilian Krah stern en RTL die ’s avonds ook de verhalen van de kijkers presenteren.

Krah brengt je een avondje edele wijn zonder dat je veel geld hoeft uit te geven. Het is leeg en vol glas, maar er zullen wel berichten zijn.