Der nepalesische Premierminister Pushpa Kamal Dahal wird voraussichtlich vor dem Repräsentantenhaus des Landes sprechen, um eine Kontroverse zu unterdrücken, die nach seinen Äußerungen Anfang dieser Woche ausgebrochen ist. Dahal, ein ehemaliger maoistischer Aufstandsführer, besser bekannt unter seinem Pseudonym Prachanda, schien anzudeuten, dass der prominente indische Geschäftsmann Pritam Singh, der in Kathmandu ansässig ist, in Neu-Delhi Lobbyarbeit für ihn betrieben habe.

Der Skandal hat dazu geführt, dass die nepalesische Opposition den Rücktritt von Prachanda forderte. Ein Treffen der zehn Regierungskoalitionspartner kam am Donnerstag zu dem Schluss, dass der Premierminister dieses Schicksal vermeiden könne, erklärte jedoch, dass er sich an die Gesetzgeber wenden müsse, um seine Bemerkungen klarzustellen.

Die Kontroverse entstand, nachdem Prachanda Singh bei einer Zeremonie am 3. Juli lobte. Der indische Geschäftsmann ist seit Ende der 1950er Jahre in Nepal ansässig und betreibt ein florierendes Transportunternehmen. Prachanda behauptete, Singh habe über Neu-Delhi „Anstrengungen unternommen“, um im vergangenen Dezember zum dritten Mal zum Premierminister gewählt zu werden. Und das, obwohl Prachandas Partei – die Kommunistische Partei Nepals (Maoistisches Zentrum) – in den Umfragen hinter dem Nepali Congress und der Kommunistischen Partei Nepals (Vereinigter Marxist-Leninist) den dritten Platz belegte. Der nepalesische Kongress ist Teil der zehnköpfigen Regierungskoalition der von Prachanda geführten Regierung.

„Singh war sehr freundlich und hilfsbereit, während meine Tochter Gyanu sich einer Krebsbehandlung unterzog. Er interessiert sich auch sehr für Politik und einmal ist er sogar nach Delhi gereist, um sich dafür einzusetzen, dass ich Premierminister werde“, sagte Prachanda.









Die Enthüllung löste in Nepal einen heftigen Streit aus. Die Opposition forderte Prachandas Rücktritt und stoppte die Arbeit sowohl des Ober- als auch des Unterhauses des Parlaments. Mitglieder der Kommunistischen Partei Nepals (Vereinigter Marxist-Leninist), die vor den Wahlen ein Bündnis mit Prachandas Partei bildete, schlossen sich anderen kleineren regionalen Gruppierungen an und behaupteten, dass „der von Neu-Delhi ernannte Premierminister kein Recht hat, sein Amt weiterzuführen.“ „, berichtete die Nachrichtenagentur PTI.

Anfang dieser Woche verteidigte Prachanda seine Äußerungen während einer vom Studentenflügel seiner Partei organisierten Veranstaltung, als er versuchte, die Kontroverse abzulenken. „Wie in der Vergangenheit versuchen sie, mir Worte in den Mund zu legen, aber das wird nicht funktionieren“, beharrte Prachanda. Seine Verteidigung schien jedoch durch eine Flut von Social-Media-Beiträgen mit seinen Bemerkungen über Singh untergraben zu werden.

Bedenken hinsichtlich einer angeblichen Einmischung Neu-Delhis in die inneren Angelegenheiten Kathmandus sind ein Dauerthema zwischen den beiden Ländern, die offene Grenzen haben. Das indische Außenministerium (MEA) hat nicht auf die Vorwürfe bezüglich Prachanda reagiert, der Indien vom 31. Mai bis 3. Juni besuchte. Der Politiker war zuvor von der nepalesischen Opposition dafür kritisiert worden, dass er 2013 an einem Hindu-Schrein in der Stadt Ujjain Gebete gesprochen hatte Madhya Pradesh während seines Indienbesuchs. Maoistischen Parteikadern wurde zuvor vorgeworfen, während des jahrzehntelangen Volkskriegs in Nepal, der 2006 endete, zahlreiche Hindu-Tempel zerstört zu haben.