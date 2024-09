Normalerweise stehen Richter und Sheriffs auf derselben Seite des Gesetzes. Doch in einer Kleinstadt in den USA kommt es zu einem schicksalshaften Streit, bei dem der Richter ums Leben kommt und der Sheriff zum Angeklagten wird.

In einem Gerichtsgebäude im US-Bundesstaat Kentucky ist ein Richter erschossen worden. Bei dem Täter handele es sich vermutlich um den örtlichen Sheriff, teilte die Polizei mit. Gouverneur Andy Beshear sagte, der Richter sei in seinem Büro in Whitesburg erschossen worden. Der Schießerei sei nach ersten Erkenntnissen ein Streit vorausgegangen, teilte die Polizei mit. Der 54-jährige Richter Kevin Mullins wurde von mehreren Kugeln getroffen und noch am Tatort für tot erklärt.

Der 43-jährige Sheriff leistete der Polizei zufolge keinen Widerstand bei der Festnahme. Die Ermittlungen liefen noch, dem Mann werde Mord vorgeworfen, hieß es. Ob der Mann bei der Tat seine Dienstwaffe nutzte, ist unklar.

Die Polizei hat noch keine Einzelheiten zu dem Streit bekannt gegeben, der zur Schießerei führte, und das Motiv wird weiterhin untersucht, sagte Matt Gayheart, Polizist der Kentucky State Police, gegenüber WJHL und fügte hinzu, es handele sich um einen „Einzelfall“. „Wir versuchen immer noch, Antworten auf die Fragen zu bekommen, die zur eigentlichen Schießerei geführt haben, und auf die Momente davor“, sagte Gayheart.

Das Gericht muss geschlossen werden

Beshear schrieb in den sozialen Medien: „Es gibt viel zu viel Gewalt auf dieser Welt und ich bete, dass es einen Weg in eine bessere Zukunft gibt.“ Kentuckys Generalstaatsanwalt Russell Coleman sagte, sein Büro werde in dem Fall als Sonderstaatsanwalt mit einem Staatsanwalt in der Region zusammenarbeiten. Der Vorfall ereignete sich im Gerichtsgebäude von Letcher County, das für den Rest des Tages geschlossen blieb.

Mullins ist seit seiner Ernennung durch Beshear im Jahr 2009 Bezirksrichter am 47. Bezirksgericht von Kentucky, das für Letcher County zuständig ist. Der oberste Bezirksstaatsanwalt Matt Butler sprach von einer Welle der Anteilnahme, als er und sein Büro sich aus den Ermittlungen zur Schießerei zurückzogen und soziale und familiäre Bindungen zu Mullins als Grund anführten.