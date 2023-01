Streiks und Proteste in ganz Frankreich stellen den Plan der Regierung zur Anhebung des Rentenalters auf die Probe

Mindestens 1,1 Millionen Menschen protestierten am Donnerstag auf den Straßen von Paris und anderen Städten in ganz Frankreich gegen Streiks gegen Pläne zur Anhebung des Rentenalters – aber der französische Präsident Emmanuel Macron bestand darauf, dass er die vorgeschlagenen Rentenreformen vorantreiben werde.

Ermutigt durch die Massendemonstration des Widerstands kündigten die französischen Gewerkschaften neue Streiks und Proteste für den 31. Januar an und versprachen, zu versuchen, die Regierung dazu zu bringen, von Plänen abzusehen, das Regelrentenalter von 62 auf 64 anzuheben. Macron sagt, die Maßnahme – a zentrale Säule seiner zweiten Amtszeit – wird benötigt, um das Rentensystem finanziell tragfähig zu halten, aber die Gewerkschaften sagen, dass es die hart erkämpften Arbeitnehmerrechte bedroht.

Außerhalb des Landes zu einem französisch-spanischen Gipfeltreffen in Barcelona räumte Macron die öffentliche Unzufriedenheit ein, sagte aber, dass „wir diese Reform durchführen müssen“, um die französischen Renten zu „retten“.

„Wir werden es mit Respekt tun, im Geiste des Dialogs, aber auch mit Entschlossenheit und Verantwortung“, fügte er hinzu.

Während Macron sprach, wehrte sich die Bereitschaftspolizei gegen einige Demonstranten, die Projektile am Rande des weitgehend friedlichen Marsches in Paris warfen. Einige andere kleinere Vorfälle flammten kurz auf und veranlassten die Beamten, Tränengas einzusetzen.

UHR | Die Proteste in Paris verliefen größtenteils friedlich, obwohl es zu einigen Zusammenstößen kam: Proteste enden in Paris im Chaos Als die Pariser auf die Straße gingen, um sich gegen den Rentenreformplan von Präsident Emmanuel Macron auszusprechen, führten einige der Proteste zu Gewalt, als Demonstranten Feuerwerkskörper und Glas auf die Polizei schleuderten, während Beamte mit Schlagstöcken und Tränengas reagierten.

Die Pariser Polizei sagte, dass 38 Personen festgenommen wurden, als eine Menschenmenge trotz Eisregen durch die Straßen der Hauptstadt drängte, die Menge so groß, dass es Stunden dauerte, bis sie ihr Ziel erreichten. Rentner und Studenten schlossen sich der gemischten Menge an, vereint in ihrer Angst und Wut über die Reform.

Die Streiks beeinträchtigten den Verkehr, Schulen und andere öffentliche Dienste in ganz Frankreich erheblich.

Französische Arbeitnehmer müssten länger arbeiten, bevor sie eine Rente nach den neuen Regeln erhalten – wobei das nominelle Rentenalter von 62 auf 64 steigt. In einem Land mit alternder Bevölkerung und steigender Lebenserwartung, in dem jeder eine staatliche Rente erhält, sagt Macrons Regierung die Reform ist die einzige Möglichkeit, das System lösungsmittelhaltig zu halten.

Die Gewerkschaften argumentieren, dass die Rentenreform hart erkämpfte Rechte bedroht, und schlagen eine Steuer auf die Reichen oder höhere Lohnbeiträge der Arbeitgeber zur Finanzierung des Rentensystems vor. Umfragen zufolge sind auch die meisten Franzosen gegen die Reform.

Mehr als 200 Kundgebungen fanden am Donnerstag in ganz Frankreich statt, darunter eine große Kundgebung in Paris, an der alle großen Gewerkschaften Frankreichs teilnahmen.

Jean Paul Cachina, 56, ein Mitarbeiter der Personalabteilung, schloss sich dem Marsch in der französischen Hauptstadt an – eine Premiere für ihn überhaupt.

„Ich bin nicht wegen mir hier“, sagte er. „Ich bin hier, um die Jugend und die Arbeiter in anspruchsvollen Jobs zu verteidigen. Ich arbeite in der Baubranche und bin Zeuge des Leidens der Angestellten aus erster Hand.“

Viele junge Menschen waren unter der Pariser Menge und skandierten: „Die Jugend protestiert. Macron, du bist fertig.“ Die Studentenvereinigungen der High School hatten die Mitglieder aufgefordert, sich den Protesten anzuschließen.

Nathan Arsac, 19, Student und Mitglied der UNEF-Gewerkschaft, sagte: „Ich habe Angst davor, was als nächstes passieren wird. Der Verlust unserer sozialen Errungenschaften könnte so schnell passieren. Ich habe Angst vor der Zukunft, wenn ich älter werde und in Rente gehen müssen.“

Sylvie Bechard, eine 59-jährige Krankenschwester, sagte, sie habe sich dem Marsch angeschlossen, weil „wir, die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, körperlich erschöpft sind“.

„Das Einzige, was wir haben, ist zu demonstrieren und die Wirtschaft des Landes zu blockieren.“

Die wirtschaftlichen Kosten der Streiks waren nicht sofort klar. Die Regierung befürchtet, dass eine große Widerstandsdemonstration am Donnerstag die Gewerkschaften dazu ermutigen könnte, mit langwierigen Streiks fortzufahren, die die Wirtschaft ins Wanken bringen könnten, während Frankreich gegen die Inflation kämpft und versucht, das Wachstum anzukurbeln.

An den Protesten beteiligten sich auch Gewerkschaften der Polizei, die gegen die Rentenreform waren.

Gewerkschaftsführer, mit CGT-Gewerkschaftsgeneral Philippe Martinez, vierter von links, stehen vor einer Demonstration in Paris am Donnerstag hinter einem Transparent mit der Aufschrift „Rentenreform, mehr arbeiten, nein, nein“. (Lewis Joly/The Associated Press)

Flüge, Züge storniert

Laut der Eisenbahnbehörde SNCF wurde ein Großteil der Züge in ganz Frankreich gestrichen, darunter auch einige internationale Verbindungen. Etwa 20 Prozent der Flüge vom Pariser Flughafen Orly wurden gestrichen.

Stromarbeiter verpflichteten sich aus Protest, die Stromversorgung zu reduzieren.

Das Ministerium für nationale Bildung sagte, dass je nach Schule etwa 34 bis 42 Prozent der Lehrer streikten. Es wurde erwartet, dass sich die Studentenvereinigungen der High School den Protesten anschließen würden.

Thierry Desassis, ein pensionierter Lehrer, nannte den Plan der Regierung „eine Verirrung“.

„Mit 64 fängt man an, gesundheitliche Probleme zu bekommen. Ich bin 68 und bei guter Gesundheit, aber ich gehe öfter zu Ärzten“, sagte er.

Sehenswürdigkeiten betroffen

Der Streik betraf auch einige Denkmäler. Das Schloss Versailles war am Donnerstag geschlossen, während der Eiffelturm vor möglichen Störungen warnte und das Louvre-Museum sagte, dass einige Ausstellungsräume geschlossen bleiben.

Viele französische Arbeitnehmer äußerten gemischte Gefühle über den Plan der Regierung und verwiesen auf die Komplexität des Rentensystems.

Selim Draia, 48, ein Animationskünstler, sagte, dass einige Änderungen erforderlich sein könnten, „aber so durch die Sache zu eilen – ich denke, das Land ist gespalten und polarisiert genug, um sich die Zeit für ein Gespräch zu nehmen.“

Quentin Coelho, 27, ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes, hatte das Gefühl, er müsse am Donnerstag arbeiten, obwohl er „die meisten Forderungen der Streikenden“ verstehe. Angesichts einer alternden Bevölkerung im Land sei die Anhebung des Rentenalters „keine effiziente Strategie. Wenn wir es jetzt tun, könnte die Regierung beschließen, es in 30 oder 50 Jahren weiter anzuheben. Wir können es nicht vorhersagen .“

Coelho sagte, er vertraue der Regierung nicht und spare bereits Geld für seine Rente.

Liliane Ferreira Marques, eine 40-jährige brasilianische Verkäuferin aus Boussy-Saint-Antoine südlich von Paris, sagte, sie unterstütze die Forderungen der Streikenden, könne sich aber einen Streik nicht leisten, weil ihr „gerade der Mindestlohn“ gezahlt werde.

Der französische Arbeitsminister Olivier Dussopt räumte „Bedenken“ ein, die durch die Rentenpläne hervorgerufen wurden, die von den Arbeitnehmern „zusätzliche Anstrengungen“ erfordern würden. Er forderte die Streikenden auf, die Wirtschaft des Landes nicht zu blockieren.

„Das Streikrecht ist eine Freiheit, aber wir wollen keine Blockaden“, sagte er im LCI-Fernsehen.

Dussop begründete die Entscheidung, das Rentenalter zu verschieben, damit, dass die Regierung andere Optionen wie Steuererhöhungen – die seiner Meinung nach der Wirtschaft schaden und Arbeitsplätze kosten würden – oder Rentenkürzungen abgelehnt habe.

Rechnung kommt am Montag

Die französische Regierung stellt das Rentengesetz am Montag formell vor und geht nächsten Monat ins Parlament. Ihr Erfolg wird zum Teil vom Ausmaß und der Dauer der Streiks und Proteste abhängen.

Die meisten Oppositionsparteien, einschließlich der Linken und der extremen Rechten, sind entschieden gegen den Plan. Macrons zentristisches Bündnis verlor im vergangenen Jahr seine parlamentarische Mehrheit in der Nationalversammlung, wo es noch gute Chancen hat, im Bündnis mit der konservativen Partei Die Republikaner der Rentenreform zuzustimmen.

Die geplanten Änderungen sehen vor, dass Arbeitnehmer mindestens 43 Jahre gearbeitet haben müssen, um Anspruch auf eine volle Rente zu haben. Für diejenigen, die diese Bedingung nicht erfüllen, wie viele Frauen, die ihre Karriere unterbrochen haben, um ihre Kinder großzuziehen, oder diejenigen, die lange studiert haben und erst spät angefangen haben zu arbeiten, würde das Rentenalter unverändert bei 67 Jahren bleiben.

Diejenigen, die früh mit der Arbeit begonnen haben, unter 20 Jahren, und Arbeitnehmer mit schwerwiegenden Gesundheitsproblemen würden den Vorruhestand erhalten.

Langwierige Streiks trafen Macrons letzten Versuch, das Rentenalter im Jahr 2019 anzuheben. Er zog ihn schließlich nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie zurück.