Mitglieder der United Auto Workers demonstrieren vor dem Stellantis-Werk Ram 1500 in Sterling Heights, Michigan, nachdem die Gewerkschaft am 23. Oktober 2023 zum Streik im Werk aufgerufen hatte.

DETROIT – Arbeitsstreiks der Gewerkschaft United Auto Workers kosten Stellantis Das Unternehmen meldete bis Oktober einen Umsatzverlust von etwa 3,2 Milliarden US-Dollar oder drei Milliarden Euro.

In dieser Summe sind auch die Auswirkungen der Streiks der kanadischen Gewerkschaft Unifor berücksichtigt, die Arbeitsunterbrechung dauerte am Montag jedoch nur wenige Stunden. UAW-Beschäftigte begannen etwa sechs Wochen lang gezielte US-Streiks gegen Stellantis. General Motors Und Ford-Motor am 15. September.

Stellantis hat seit Samstag vorläufige Vereinbarungen mit beiden nordamerikanischen Gewerkschaften angekündigt. Allerdings müssen die Mitglieder die Vereinbarungen noch ratifizieren.

Natalie Knight, Finanzchefin von Stellantis, lehnte es ab, offenzulegen, wie sehr die UAW-Streiks die Gewinne des Unternehmens beeinträchtigten, sagte jedoch, dass die Auswirkungen wahrscheinlich denen von GM und Ford entsprechen würden.

Ford sagte, der UAW-Streik habe das Unternehmen 1,3 Milliarden US-Dollar an Gewinnen vor Zinsen und Steuern gekostet, davon rund 100 Millionen US-Dollar im dritten Quartal. GM sagte, der Streik habe das Unternehmen letzte Woche 800 Millionen US-Dollar gekostet, davon 200 Millionen US-Dollar im dritten Quartal.

Trotz der Arbeitsstreiks hielt Stellantis an seiner Prognose für 2023 fest, was die Stärke seiner globalen Präsenz im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten mit Sitz in den USA unterstreicht. Sowohl Ford als auch GM haben ihre Prognose für 2023 aufgrund der durch die Arbeitsunterbrechungen verursachten Volatilität zurückgezogen.

Die Prognose von Stellantis umfasst eine zweistellige bereinigte Betriebsergebnismarge, positive industriefreie Cashflows und den Abschluss von Aktienrückkäufen im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar bzw. 1,5 Milliarden Euro.

Stellantis, das keine Quartalsergebnisse meldet, meldete am Dienstag einen weltweiten Umsatzanstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr im dritten Quartal auf rund 48,08 Milliarden US-Dollar oder 45,1 Milliarden Euro. Die Auslieferungen stiegen im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf über 1,4 Millionen Einheiten.

