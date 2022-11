Streiks bei den belgischen Eisenbahnen von Dienstag bis Donnerstag

Bahnkunden in Belgien müssen sich von Dienstag bis Donnerstag auf Streiks einstellen. Am Dienstag wird im Schnitt nur noch jeder vierte Zug fahren, wie die belgische Bahngesellschaft SNCB am Sonntag mitteilte. Der Streik soll am Montag um 21:00 Uhr beginnen. Eisenbahngewerkschaften haben Streiks gefordert, um die Regierung zu drängen, mehr in das Schienennetz zu investieren.