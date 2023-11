Streik im Winterdienst – Schnee und Glätte in Nedersaksen | NDR.de – Nachrichten

Status: 30.11.2023 08:31 Uhr Op de wegen in Nedersaksen geldt een speciale beoordeling: het minimumklasse- en tariefbereik van de open diensten strekt zich uit over de wegen in Nedersaksen en Bremen.

Er zijn echter nog steeds geen grote overstromingen of andere problemen op de wegen te melden, die deel uitmaken van de Polizei-Leitstellen dem NDR Niedersachsen. Dat is alles wat er is, dat is in de Landesteilen weitgehend geblieben sei. Landesweit betrof sindsdien voornamelijk Bundes-, Landes- en Teilweise auch Kreisstraßen von dem Warnstreik. Een hulpdienst voor de winterdienst is lastig uit te voeren, ook alle aspecten van het landenmanagement voor de wegenbouw en het verkeer zijn van belang. Vooral als je onderweg kleinere wegen hebt, moet je ook naar de omgeving kijken, wat betekent dat de Fahrbahnen noch vlak noch ongerept zijn, zodat je ze kunt aanspreken. Noch bis 11 Uhr verguld voor de Großteil Deutschlands eine amtliche Glätte-Warnung.

Warnstreiks dauern bis Freitag

Omdat steden en gemeenschappen getroffen zijn door de winter, blijven ze hier de winterdienst normaal exploiteren. Met het totale succes van de winterdiensten zijn de werkzaamheden sindsdien uitgevoerd en zijn de toespraken in de Streikaufruf schon am Montag an die Landesbehörde geschickt. De Warnstreik begint sinds 06.00 uur en duurt tot 24.00 uur. In Leer zie je hoog in de Wesermarsch de Jann-Berghaus-Brücke en de Hunte-Brücke. Nedersaksen sinds ongeveer 1.200 personen in de 56 Straßenmeistereien des Landes-beschaving. Iedereen die betrokken is bij de regionale outreach-activiteiten zal dit tot nu toe niet kunnen doen.

Wetterdienst zei dat Schneeregen voraus was

De Laufe des Tages kan de DWD in de Nordsee en in Zuid-Niedersachsen naar Schneeregen en Schneeschauern brengen. Deze temperaturen liggen tussen min en plus en min graden. Tijdens de nacht zou je je er prettiger bij kunnen voelen, en je zou blij zijn met die momenten.

Heute Kundgebungen in Hannover en Leer

Dit zal gevolgen hebben voor de Warnstreik in de huidige Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber machen. De Gewerkschaft kost 10,5 euro voor de werkzaamheden, maar kost ongeveer 500 euro en 200 euro voor de onderhoudskosten. Sinds begin dit jaar aangeplant in Nedersaksen. Die Bezirke Weser-Ems en Bremen-Nordniedersachsen rufen zur Kundgebung in Leer auf. Degenen in het zuiden van Nedersaksen en Hannover Heide Weser mobiliseren zich rond Warnstreik nach Hannover: ze zullen hun bestemming bereiken in de vorm van de centrale overheid voor wegenaanleg en verkeer en zullen vervolgens het ministerie van Economische Zaken bezoeken.

