Streik im Winterdienst: In de winter waren we heel blij | NDR.de – Nachrichten

Status: 30.11.2023 07:35 Uhr Na de Gewerkschaft ver.di konden we de wegen passeren en genieten van de sneeuw en het buitenleven. U kunt zich verheugen op oorlogsbescherming. De Auswirkungen waren vandaag niet meer beschikbaar.

Der Aufruf verguld tijdens Mitternacht – voor de Mitarbeiterinnen en Mitarbeiter der Straßenmeistereien des Landesbetriebs für Road en Verkehr (LBV.SH). Ein Verkehrschaos blieb am frühen Morgen aber zunächst aus. Anders zullen ze ’s nachts en‘ s ochtends met groot succes gelukkig zijn.

LBV: Ausfall soll compensiert

Het succes van de succesvolle organisaties zorgt ervoor dat LBV-chef Frank Quirmbach waarschijnlijk werkelijkheid wordt. Ook deze 22 opeenvolgende carrières zijn afhankelijk van hun werk en bijwerk. Het is belangrijk om te weten dat deze speciale gevallen zowel op federale als op regionale wegen voorkomen. Deze Nebenstrecken konden hun kwaliteit en kwaliteit niet verbeteren, aldus Quirmbach.

Nicht alle Straßenwärter in der Gewerkschaft

De Auswirkungen waren morgen unterschiedlich. Während in Husum (Kreis Nordfriesland) waren vier van de 18 Streufahrzeugen im Einsatz, gab es in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) en in Breitenfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) na NDR-Informationen keine Einschränkungen in Winterdienst. In Leck in de regio Noord-Friesland zijn er slechts een paar beschavingen in de oorlogsregio, en sindsdien zijn er nog maar een paar in de Gewerkschaft. Als de Straßenmeisterei in Flensburg met de Mitarbeitenden werkt, is de enige in de georganiseerde organisatie een en al Streik-betrokkenheid, alle sechs Fahrzeuge. In Süderbrarup (district Sleeswijk-Flensburg) zou een Not Service kunnen worden georganiseerd.

Particuliere Räumdienste en Autobahnmeistereien ondergronds

In de hoofdstad, die geïnteresseerd zijn in Beispiel Lübeck und Neumünster, sinds particuliere Räumdienste hieronder, die de ebenfalls niet bereiken. Ook in andere Orten sinds particuliere Räumdienste hieronder. Mario Amendt vom Dienstleister „A-Team Amendt Winterdienst“ zei op de Mittwoch: „Wir halt ons Materiële en Persoonlijke volledig zelfvoorzienend voor en vasthoudend aan de Materialen van de gemeenschappen.“ Iedereen die het weet, kent de Warnstreiks op de Autobahnen. Deze zijn gevallen in de Zuständigkeit der Straßenmeistereien der Autobahn GmbH, die sindsdien geen banden meer heeft met Warnstreik.

Geen service was niet nodig

Der Landesbetrieb für Roadenbau en Verkehr (LBV.SH) rät Verkehrsteilnehmerinnen en -teilnehmern auf Anfrage „ihre Fahrweise – who sonst auch – the Witterungsbedingungen anzupassen“. Zelfs als het verkeer tijdens de winterdienst druk is voor de gemeenschappen, is het niet nodig om actief te zijn. Frank Schischefsky, spreker van de Scandinavische regio, zegt dat er weinig begrip is: „We staan ​​altijd open voor publieke diensten, die de laatste twee weken in Groot-Brittannië willen spelen. Maar we zijn ons van niemand bewust. Hier is het open voor het publiek dat het land Sleeswijk-Holstein geen gebrek heeft aan service, met onze eigen dienstverlening.“ Er wordt gezegd dat de zaken van het land scharnierachtig zijn, dus het is niet mogelijk om een ​​goede naleving te bereiken.

Gewerkschaft: Personalmangel beim Winterdienst bereits jetzt Dauerzustand

Je zult blij zijn met je beide carrièrepaden in jouw land, „hier beigeführt durch schlechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen“, aldus Schischefsky. Der Streik rühre vor allem da hier, „dat de Beschäftigten im öffentlichen Dienst abhauen en wechseln en geen Nachwuchs worden opgericht.“ De Gewerkschaft is verantwoordelijk voor het onderhoud van nog eens 10,5 euro, met een minimum van 500 euro en 200 euro meer voor onderhoudskosten.

Zo viel Kilometer Straße unterhält der LBV.SH

Grundsätzlich ligt in der Zuständigkeit des LBV.SH voor alle Kreis-, Landes- en Bundesstraßen.

Bundesstraßen : 1.428 km

: 1.428 km Landesstraßen : 3.530 km

: 3.530 km Kreisstraßen : 2.683 km

: 2.683 km Insgesamt: 7.641 km

Die Straßenmeistereien in Nedersaksen en SH sinds heute zum Ausstand aufgerufen. Bij de Dauerfrost wordt het extra warm. Dhr