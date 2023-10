Es gibt keine Gentechnik in der Pflanze

Für viele in Deutschland ist Halloween am 31. Oktober mittlerweile eine Tradition. „Süßes oder Saures“ lautet das Motto für Kinder und Erwachsene. Wer jedoch rechtliche Konsequenzen lieber vermeiden möchte, sollte einige Regeln beachten.

Aber auch Erwachsene, die auf eine Halloween-Party gehen, sollten sich informieren. Es ist Ihnen nicht gestattet, sich in Ihrer Originaluniform als Polizist zu verkleiden. Dies ist nicht gestattet, um Verwechslungen mit echten Polizisten zu vermeiden. Ein Arzt- oder Laborkittel kann jedoch unbedenklich getragen werden.

Halloween-Streiche und -Kostüme können schnell rechtliche Grenzen überschreiten. Anstelle von Konfetti wird beispielsweise ein Feuerwerkskörper in den Briefkasten geworfen und dieser explodiert. Dann stellt sich die Frage: Wer haftet? Eltern sind gut beraten, ihre minderjährigen Kinder über Halloween-Streiche und deren Folgen aufzuklären. Ab dem 14. Lebensjahr drohen ihnen zudem strafrechtliche Konsequenzen, wenn sie es bei einem Streich übertreiben.

Anders verhält es sich beim Tragen einer sogenannten „Auftrittswaffe“. Gemeint sind Waffen, die echten Waffen täuschend ähnlich sehen: also alle Varianten von Waffenimitaten, aber auch unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder antike Ausstellungsstücke. Diese sind nach dem Waffengesetz verboten. Wer mit einer „Scheinwaffe“ unterwegs ist, riskiert eine Strafanzeige und damit eine saftige Geldstrafe.

Im Einzelfall kann dem Täter Nötigung oder Körperverletzung vorgeworfen werden (z. B. wenn das Opfer einen Schock erleidet oder beim Weglaufen verletzt wird) und somit eine Geldstrafe verhängt werden. „Horrorclowns“, die bei ihrer Tat eine Waffe bei sich tragen, riskieren sogar eine Gefängnisstrafe.

Auch an Halloween gilt Kinderschutz

Es bleibt den Eltern überlassen, wann und wie lange sie ihre Kinder alleine gehen lassen. Wenn Ihr Kind unabhängig, zuverlässig und vernünftig ist, ist ein Rundgang durch die Nachbarschaft für es geeignet

Süßigkeiten sammeln, an Halloween sogar alleine schaffen. Dennoch sollten Sie als Eltern Ihre Kinder so lange wie möglich begleiten oder mit älteren Kindern klare Vereinbarungen darüber treffen, wie lange sie unterwegs sein dürfen und wohin sie gehen dürfen. Wenn Sie gegen Ihre Aufsichtspflicht verstoßen, können Sie für (Sach-)Schäden haftbar gemacht werden, die Ihr minderjähriger Nachwuchs in der Halloween-Nacht verursacht.