Berlijn. Bij de Marathon van Berlijn 2024 zullen ruim 60.000 atleten en atleten aan de start verschijnen. De belangrijkste informatie over het lanceringsevenement.

Der Berlin-Marathon findet heute (29. September) statt

Er zullen Sperrungen zijn in heel Berlijn

Beleef hier alles over de Streck, het Tijdplan en het Live Management

De Berlijn-Marathon 2024 vindt plaats op de hoogste zondag, 29 september, statt. In Jubiläumsjahr, der 50. Ausgabe des Lauf-Events, erwarten de organisatoren erneut über 60.000 sportlers en sporters meer dan 150 landen en hunderttausende Zuschauerinnen en Zuschauer entlang der Strecke.

De Marathon zorgt voor verkeersbeperkingen in heel Berlijn. Autofahrerinnen en autofahrer sollten de meisjes uit Innenstadt. Als u in de hoofdstad bent, staat er een bord, het is goed om te weten dat er S-Bahn en U-Bahn beschikbaar zijn. Het belang hiervan ligt bij de activiteiten van Trams en Bussen van de BVG. Schon in den Tagen vor dem Racing komt van achtererungen en parkverbotszonen entlang der Strecke.

Marathon van Berlijn 2024: Das ist die Strecke

Die Strecke der Läuferinnen en Läufer führt über die Straße des 17. Juni en de Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit, anschließend über Otto-von-Bismarck-Allee, Reinhardtstraße, Torstraße en Karl-Marx-Allee naar Strausberger Platz.

Richtung Süden is een verbinding tussen de Lichtenberger Straße, Heinrich-Heine-Straße, Moritzplatz, Kottbusser Tor en Kottbusser Damm zum Hermannplatz in Neukölln, en de Hasenheide vorbei Richtung Westen über Yorckstraße, Grunewaldstraße en Martin-Luther-Straße naar Rathaus Schöneberg.

Rond Friedenau en Schmargendorf zie je de stadsstraten rond de Hohenzollerndamm, Konstanzer Straße en Kurfürstendamm tot aan de Wittenbergplatz. Zum Potsdamer Platz ligt naast de Kleiststraße en de Potsdamer Straße.

Deze laatste vier kilometer langs de Leipziger Straße naar de Gendarmenmarkt en over de Straße onder de Linden tijdens de Brandenburger Tor naar de Weg op 17 juni.

Een strategisch plan voor de Marathon van Berlijn 2024 met tijd en verdere informatie vindt u hier.

Marathon van Berlijn 2024: exclusief voor RTL

De radio-omroep RTL zendt de Marathon van Berlijn live uit van 8.15 uur tot 12.30 uur op Free-TV. Er zijn plannen voor de live-uitzending van de zender van de RTL-Gruppe, de jubileumverjaardag 2024 met een aantal berichten en berichtstatistieken die op de pagina van de afzenders staan. Ik ben Livestream dürfte der Lauf op RTL+ zu sein. Das Angebot is aansprakelijk voor de kosten. Meer informatie over de live-evenementen van de Marathon van Berlijn vindt u hier.

Marathon van Berlijn 2024: Zeitplan en Startzeiten am Sonntag

Beim Berlin-Marathon sinds we onze Läuferinnen und Läufer auf der Strecke hebben gehad. Ebenfalls ben Sonntag ontdek het racen van de Handbiker en Rollstuhlfahrer statt. Sinds de starttijden:

8.50 uur: Handbiker (Elite)

Handbiker (Elite) 8.56 uur: Rollstuhlfahrer

Rollstuhlfahrer 8.59 uur: Handbiker

Handbiker vanaf 9.15 uur: Läufer (in vier Startwellen)

Marathon van Berlijn 2024: Sperrungen im Vorfeld des Rennens

Zusters van de Sperrungen arriveren in Freitag, 20.9., 6 Uhr. Toen werd het dat Straße des 17. Juni tussen Yitzhak-Rabin-Straße en Brandenburger Tor beperkt. Die Ebertstraße blijft permanent. Diese Sperrung wird zur siecherung der Marathon-Veranstaltung bis Mittwoch, 2.10., 24 Uhr, aufrechterhalten

tussen Yitzhak-Rabin-Straße en Brandenburger Tor beperkt. Die Ebertstraße blijft permanent. Diese Sperrung wird zur siecherung der Marathon-Veranstaltung bis Mittwoch, 2.10., 24 Uhr, aufrechterhalten Am Montag, 23.9., volg um 6 Uhr die Sperrung der Ebertstraße zwischen Behrenstraße en Scheidemannstraße/Dorotheenstraße

zwischen Behrenstraße en Scheidemannstraße/Dorotheenstraße Vanaf Mittwoch, op 25.9., 6 uur onderweg naar de Sperrung der Straße des 17. Juni tot zum Grossen Stern comfortabeler en comfortabeler op de Yitzhak-Rabin-Straße. Diese, in ieder geval de Sperrung der Ebertstraße, eindigt op 1.10 uur, ongeveer. 18.00 uur

comfortabeler en comfortabeler op de Yitzhak-Rabin-Straße. Diese, in ieder geval de Sperrung der Ebertstraße, eindigt op 1.10 uur, ongeveer. 18.00 uur Von Donnerstag, 26.9., 18 Uhr, bis Montagmorgen, 30.9., 6 Uhr waren ze John-Foster-Dulles-AlleeScheidemannstraße, Dorotheenstraße en toch het Regierungsviertel is toegestaan

Marathon Sperrungen am Wochenende

Am Samstag, 28.09.2024:

Ab 5 Uhr Sperrung der Potsdamer Straße zwischen Potsdamer Platz en Reichpietschufer

Vanaf ca. 8 uur de eerste stappen voor de R5K-race en de mini-marathon

Vanaf ca. 11.00 uur Begin van de Sperrung der Skaterstrecke

Na ca. 17 uur sinds deze beperkingen van kracht zijn.

Ben Sonntag, 29.9.:

Vanaf ca. 07.30 uur Start van de Marathonstrecke tot 17.00 uur

Mitte en Charlottenburg-Wilmersdorf 7.45 – 17.00 uur

Friedrichshain-Kreuzberg 8.00 – 13.30 uur

Tempelhof-Schöneberg 8.15 – 16.15 uur

Sinds eind dit jaar gaan de Tiergarten en het centrum van de marathonroute snel door totdat de renovatie voltooid is. Er zijn ook wegversperringen in Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz, Wilmersdorf en Zehlendorf.

BVG: Berliner Verkehrsbetriebe mit fouten Unterbrechungen

Naast de Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) zijn er ook gevolgen voor het bus- en tramverkeer. Ewa 40 Weg- en buslijnen Müssen Zeitweise unterbrochen, umgeleitet, kürzt of werden afgeleverd. De wegen van start en bestemming zijn buslijn 100 vanuit het Freitag-gebied. We verplaatsen ons gemakkelijker door Berlijn, zodat we gebruik kunnen maken van de U-Bahn- en S-Bahn-diensten.

Fußgänger sollten während des Racing zur Querung der Strecke sterven Straßenunterführungen der U-Bahnhöfe nutsvoorzieningen. Het transportverkeer blijft de bestemming bereiken. Een eigen machtsmiddel van de absgeperrten van de veranstaltungen is strikt genomen.

Marathon-Strecke in Berlijn: Dus geht’s

Voor de motorveiligheidsaspecten van de volgende aspecten gelden de volgende eisen:

Ik ben West-Berlijns kunnen de lijnen over de A100 (Stadtring) worden aangevraagd. Während der Läufe sinds jedoch de Anschlussstellen Hohenzollerndamm en Innsbrucker Platz isperrt. In deze gevallen komen wij regelmatig naar Stau.

kunnen de lijnen over de A100 (Stadtring) worden aangevraagd. Während der Läufe sinds jedoch de Anschlussstellen Hohenzollerndamm en Innsbrucker Platz isperrt. In deze gevallen komen wij regelmatig naar Stau. In Mitte en Tiergarten De Autofahrer kon gebruik maken van de Tunnel Alexanderplatz en de Tiergartentunnel. Beiden zijn welkom tijdens de gezamenlijke transitieperiode.

