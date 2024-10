Drie jonge mensen in Berlijn zijn sinds het Sport- und Erholungspark Strausberg in de regio Märkisch-Oderland raciaal divers geworden. Zuerst had een hekel aan die ‚BZ‘-berichtenset.

Na de politiedienst brachten we onze tijd door bij de Berliner Sportverein zu Gast. Drie dagen trainingskampen gedurende de afgelopen 14 jaar tijdens de laatste dagen. „Het zijn eerder jonge mensen dan met een persoonlijke groep en met hun raciale steun“, zegt een politieagent van de rbb. „Auch Pyrotechnik wurde in Richtung der three Sportler geworfen. (…) Die rassisten Vorwürfe galten offensichtlich einem 14-jährigen Deutschen. Dieser ist gebürtiger Kameruner.“ Verlaten heeft niets te maken.