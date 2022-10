Straßensperren in Lula-Hochburg: Polizisten behindern Präsidentschaftswahlen in Brasilien

Der Kampf um die brasilianische Präsidentschaft ist eng. Der Chef der Verkehrspolizei, der Amtsinhaber Bolsonaro nahestehen soll, ordnet offenbar mehrere hundert Straßensperren an und lässt Busse mit Wählern kontrollieren – vor allem in Regionen, in denen Herausforderer Lula stark ist.

Während der Präsidentschaftswahlen in Brasilien erschwerten Kontrollpunkte der Verkehrspolizei den Zugang zu den Wahllokalen. Diese Kontrollen an Straßensperren verzögerten am Sonntag die Weiterfahrt von Bussen mit Wählern, erklärte der Vorsitzende des Obersten Wahlgerichts, Alexandre de Moraes. Zwischenzeitlich war jedoch die Aufhebung dieser Absperrungen angeordnet worden, an denen Fahrzeuge auf mögliche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung kontrolliert wurden. Zwischenzeitlich drohte de Moraes sogar mit der Entlassung des Leiters der Autobahnpolizei. Er gilt als Unterstützer von Amtsinhaber Bolsonaro.

Die verschärften Verkehrskontrollen fanden im Nordosten des Landes statt, wo der linke Oppositionskandidat Luiz Inácio Lula da Silva besonders stark unterstützt wird. Führer von Lulas Labour Party (PT) verbreiteten online Videos von Bussen mit Wählern, die an Kontrollpunkten stehen blieben.

„Was im Nordosten akzeptiert wird, ist inakzeptabel“, sagte Ex-Präsident Lula, der in den Umfragen vor der Stichwahl knapp vor dem rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro lag.

Wahllokale nicht mehr geöffnet

Der Chefwahlleiter Moraes versicherte später, die Polizeikontrollen hätten nur zu einer „Verzögerung“ der Abstimmung geführt. Keiner der Busse wurde von der Polizei angewiesen, umzukehren und zu seinem Ursprungsort zurückzukehren. Das Wahlrecht wurde nicht verletzt. Moraes weigerte sich daher auch, die Öffnungszeiten der Wahllokale zu verlängern.

Die Zeitung „Folha de São Paulo“ berichtete, dass es am Sonntagnachmittag mehr als 500 Straßensperren im Land durch die Verkehrspolizei gegeben habe. Das waren 70 Prozent mehr als im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl am 2. Oktober. Im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen erhielt Lula 48 Prozent der Stimmen, Bolsonaro 43 Prozent.