Traurige Nachrichten von der Straßenrad-WM: Die Schweizer Nachwuchsfahrerin Muriel Furrer is een Tag nach hremem schweren Sturz gestorben. De vereniging van het UCI Weltverband am Freitagnachmittag (27.09.2024) is gesloten. Deze 18 jaar werden besteed aan hardlopen tijdens de juniorrace in de herfst en resulteerden in een succesvolle pauze. Vale Fragen sinds na wie eerder beledigde.

„De UCI en het Organisatiecomité van de Road and Paracycling World Meisterschaften 2024 spreken in de toekomst met de familie, vrienden van Muriel Furrer en de Swiss Cycling Association“ hier is in de Mitteilung.

Met hen verlies je de internationale Radsportgemeinschaft „op een dag met een heldere gloed voor zichzelf“. Om 14.48 uur, de dag van het Weltverband mit, was het oorlog.

Grosse Anteilnahme in Radsport

‘Dat is zo triest. Je moet in vrede leven, Muriel. Mijn leven hangt af van mijn familie en vrienden „, aldus ex-prof Marcel Kittel. „De racewereld heeft veel liefde verloren met een geweldige ervaring. Hartelijk dank voor de twee families en vrienden van Muriel. Ruhe in Frieden, lieve Muriel“ schrijf het Team Visma van de twee Tour-de-France-Siegers Jonas Vingegaard onder Furrers, laten we op hun Instagram-profiel posten.

Ik zou graag meer willen weten over Sandra Mäder met ontroerend commentaar. Mäder hatte in juni 2023 ihren Sohn Gino verloren, er is een dag na de reis van de Albula-Pass tijdens de Ronde van Zwitserland in de laatste 26 oorlogsjaren. „Ik ben zo blij met mijn familie. Tot snel“ schreef Mäder en liep rechtstreeks naar de Eltern: „Liebe Familie Furrer, ik leef met plezier. Ik ben heel intensief, en ik ben zo blij, wie is blij met mijn leven. Stop met mijn leven. Ik wil graag genieten van het leven, het zal eeuwig duren.“

„Unsere Herzen sind gebrochen, unsere die Worte“ onderdeel Swiss Cycling mit. “We zijn ons verstand en onze prachtige herinneringen aan onze geliefde Muriel Furrer kwijtgeraakt. We hebben een warme en geweldige jonge vrouw verloren, die altijd een glimlach op haar gezicht had. Dit is onbegrijpelijk, maar we zijn blij met ons geluk en onze liefde. Dank je Jij voor alles, lieve Muriel!“

WM geniet meer van de liefde van het gezin

Als de Nachricht von Furrers Tod de Titelkämpfe in Zürich eindigt in een dunkles Licht tauchte, gaan de U23-mannen in de Rennen uit. De WM-oorlog begint morgen op Wunsch von Furrers Familie met fortgesetzt. Wie naar Sturz is gekomen, is niet duidelijk. Die Untersuchungen laufen. Geef alstublieft ook tijdens een persconferentie tegelijkertijd meer informatie. Auch der Ort des Vorfalls is nog niet door de officiële Stelle bekanntgegeben.

Laut Schweizer Medien ereignete sich der Unfall in a Waldstück oberhalb von Küsnacht am Ostufer des Zürichsees. Demnach heeft een aantal minuten gedauert, terwijl de verunglückte Fahrerin gefinancierd wordt. „De ontvoeringen vanwege de zusters Behörden sinds in de Gange“ Swiss Cycling bereidde een Donnerstag mitgeteilt voor. De race is een kwestie van regen, wat de omgeving aangenaam maakt voor de tragische val, aangezien deze niet duidelijk is.

Bericht over een fragmentarische Bergung von Furrer

„Ik kan ook niet zeggen dat deze waarnemingen van de onderliggende aandoeningen zijn gepubliceerd. Omdat we weinig informatie hebben, konden we daar geen commentaar op geven. Dat is goed.“ zei Olivier Senn van het Organisatiecomité. De Rad-WM-Chef helpt u graag verder met de rest van de Wereldkampioenschappen aan de Halbmast, die tijdens de Siegerehrungen worden ingekort en tegelijkertijd door het UCI Gala worden afgelast. Er zijn in de toekomst nog meer veranderingen mogelijk.

Furrer, die zowel tijdens hun zomervakantie betrokken waren bij de Zwitserse Meisterschaften als bij de wegwedstrijden van de Juniorinnen Silber, waar ze met een medisch hulpmiddel naar het Krankenhaus werden gebracht. Ga verder met studeren in het Züricher Universitätskrankenhaus.

Dritter Todesfall in 15 Monaten

In de avonturen van de jongeren kunnen ze genieten van sport in de racesport. In juli kwam de Noor André Drege naar de Oostenrijkse Run met de Abfahrt vom Großglockner gestürzt en ons leven. In juni 2023 werd Mäder auf der Abfahrt des Albula-Passes von der Straße gearriveerd. Mäders Tod had een debat over de veiligheid bij het racen. Die was er tenslotte nog.

„Die Streckenabsicherung is Duits beter, evenals de Streckenführung. De mens kan het risico niet null nemen“ rapport van de Duitse Radprofi Simon Geschke. Als er 38 jaar ervaring is, kun je een sterke indruk maken door Fahrfehler of andere Einflüsse. De Fahrervereinigung CPA wordt uw eigen financiële helper en werkt beter. „Het is tijd om te stoppen en te wachten op morgen“ zei Geschke.

Lob voor organisatoren Streckenführung

Voor de veiligheid van de WM-Strecke, een 27 kilometer lange tocht door de regio Züricher, zijn de organisatoren trots op de Lob der Fahrer. „Hier viel de man sterk. Viele Verkehrsinseln en Hindernisse waren abgebaut“ zei WM-Fahrer Maximilian Schachmann. Naast het Duitse Team College Franziska Koch hob hervor, is dat het resultaat van de Streckenbesichtigung voor einigen Wochen fell getan hat: „Dat behoort nog steeds tot het verleden, maar dat is allemaal gratis. Wat dat betreft hebben ze echt goed werk.“