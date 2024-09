Der Tod der von Muriel Furrer hat het Duitse Radsport-Talent Antonia Niedermaier met heftige opmerkingen. Die 21-Jährige brach während des WM-Rennens am Samstag in Tränen aus, weinte später auch in Ziel. Davon berichten eten Niedermaiers Teamkolleginnen. «Dat was diep mentaal. Dat is wat ik kan doen”, aldus Niedermaier ZDF.

Die bergspecialisten dachten na over hun eigen ervaringen. Niedermaier oorlog in de loop van de jaar in de Giro Donne gewelddadig gestürzt, terwijl hij door de Slowenin Urska Zigart werd afgebroken. Die Deutsche stürzte auf das Gesicht, kam aber ohne Frakturen davon. Terwijl de Sturz von Furrer de dankbaarheid van wieder hoch ervaart. “Als de Nachrichtkam wordt vernietigd, betekent dit dat er een einde aan is gekomen. Dat is het einde”, aldus Niedermaier.

Angst auf der Strecke

De Tod von Furrer, die de afgelopen jaren achttien jaar heeft besteed aan het succes van zijn of haar leven, is minder dankbaar voor het racen in de beker. ‚Ik heb een hele tijd van angst op straat gehad, het was die week. Ik ben erg blij“, zei hij. Am Ende investeerde Niedermaier Platz 18, in de U23-Wertung gewann sie Bronze.

Außerdem setzten Niedermaier Kälte en Dauerregen zu. “Is er een superhart en superkalmte”, zei de U23 Weltmeisterin im Zeitfahren. «Ik zou mijn Flasche of Gels greifen kunnen kopen. Kan ik nog steeds meer geluiden horen, omdat mijn handen zo kalm waren. Aan het einde van het jaar, met dezelfde medailles, inclusief brons en goud in de toekomst, zijn ze zilver in het gemengde team.

Hilfe voor Lippert

Voor de medaille van het Duitse team met Liane Lippert. «We waren meer gemotiveerd, zaten in de Elite met Liane zu machen. Je begint beschermd te worden. “Ik heb mijn baan en ik kan die aan”, zei Niedermaier. Lippert passeerde nu brons in de sprint met weinig Zentimeter. De titel ging naar Lotte Kopecky (België) voor Chloe Dygert (VS) en Elisa Longo Borghini (Italië).

