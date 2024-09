Strafverfahren: Frau in Linienbus rassistisch beleidigt – Zeugen gesucht

In einem Fall rassistischer Beleidigungen gegen eine Frau in einem Bus im Dresdner Stadtteil Loschwitz hat die Polizei Zeugenaussagen. Der Aussage zufolge stieg die 68-Jährige am Donnerstagnachmittag am Schillerplatz in den Bus nach Bühlau ein. Sie forderte eine Frau auf, ihre Tasche vom Sitzplatz zu nehmen, damit sie und ihr Enkel Platz nehmen konnten.

Laut Polizeibericht ignorierte die unbekannte Frau dies, filmte die Frau mit ihrem Handy und beschimpfte sie, als sie sich weigerte, mit rassistischen Worten – und stieg anschließend aus dem Auto aus.

