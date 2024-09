Strafprozess: Neun Jahre Haft für schwer bewaffneten Drogendealer

Nachricht Weißrussland:

Lukaschenko begnadigt 30 Verurteilte vier Jahre nach Protesten

Russischer Zoll:

Deutscher in Russland wegen mutmaßlichen Goldschmuggels festgenommen

Z+ (Abonnementinhalte);

Abschiebeflug nach Afghanistan:

Was ist über die deportierten Afghanen bekannt



Düsseldorf (dpa/lnw) – Eine schussbereite Schrotflinte, 100 Vollmantelgeschosse und fast 100 Kilogramm Medikamente: Ein schwer bewaffneter Drogenhändler ist vom Landgericht Düsseldorf zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden, sagte eine Gerichtssprecherin.

Die Drogen und Waffen lagerten in einer Wohnung in Neuss. Ein 30-jähriger Nachbar war ebenfalls angeklagt und hatte den 24-jährigen Hauptangeklagten mit seinem umfassenden Geständnis belastet. Der 30-Jährige kam als Mittäter mit zwei Jahren auf Bewährung davon, obwohl in seiner Wohnung eine geladene Pumpgun gefunden wurde.

Zwischen Ende Oktober 2023 und März dieses Jahres hatte der 24-Jährige nach Überzeugung der Richter knapp 100 Kilogramm Cannabis und Amphetamine verkauft. Die Staatsanwaltschaft hatte für ihn sogar zehn Jahre Haft gefordert. Das Urteil gegen ihn ist noch nicht rechtskräftig.

© dpa-infocom, dpa:240923-930-240929/1