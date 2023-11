Strafe: Schalke speelt Thomas Ouwejan voor U23

Gelsenkirchen.

Een dag na de 3:5-Niederlage in Düsseldorf reageerde FC Schalke 04 met de verhalen van Thomas Ouwejan.

Blitz-Entscheidung beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04: Eén tag na de 3:5 (0:3)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf reactierten die Koningsblauwen op de Verhalten von Thomas Ouwejan na de Auswechslung. Trainer Karel Geraerts weigerde de handdruk Lizenz-Leiter Gerald Asamoa luchtig en oorlogszuchtig in de cabine. Er volgt een geldboete en deze zal worden besteed tijdens de komende trainingsweken in de U23-regio. Ouwejan mist het duel in VfL Osnabrück (Freitag, 18.30 uur).

Schalke-coach Geraerts: ‚Kan deze verhalen niet accepteren‘

“Het spijt me dat mensen erg gevoelig zijn voor emoties en vals reageren, maar ze hoeven niet respectvol te zijn”, zei hij. Karel Geraerts. “Het respect voor de gemeenschap, de fans, de kameraden en het personeel is erg belangrijk. Zelfs als ze niet schuldig zijn, is hun straf onvergeeflijk.” Schon in Düsseldorf kreeg de straf van Geraert. Dat klopt voor de sportdirecteur André Hechelmann. Der sagte am Sonntag: „Als je een speler bent na een andere teamprestatie, dan is dat het geval, dat is de situatie waarin we terecht zullen komen, zonder het te begrijpen. De emotionaliteit na de Auswechslung hätte daar op de Platz zeigen sollen.”

+++ Schalke-Krach: Ouwejan weigert Geraerts den Handschlag +++

+++ Schalke-Noten: Zwei Sechsen – aber auch Lichtblicke +++













Nadat u lid bent van de club, zijn wij graag tegelijkertijd en tijdens uw verblijf bij uw trainer aanwezig. “Wie het mij na mijn beoordeling vertelde, had niet gelijk. Ik heb Karel Geraerts en André Hechelmann in een gesprek over schuld gehad en heb veel succes gehad. Als je mij kent en het verwijdert, is dat niet mijn karakter. “De situatie was frustrerend, maar ik durfde niet zo emotioneel te reageren. „We willen ook graag de fans en iedereen die Schalke steunt, ondersteunen.“





Dit is niet de eerste zin, de Schalkes Bosse in dieser bisher so verkorksten Saison gegen einen Spieler aussprechen. Torwart Ralf Fahrmann voel je vrij om te spelen SV Wehen Wiesbaden (1:1) in Aufgebot, weil Berater Stefan Backs nach Ansicht des Klubs gegenüber Sport Bild Interna ausgeplaudert hatte. Fährmann heeft een hekel aan de afstand van de Aussagen. Abwehrspieler Timo Baumgartl na de wedstrijd is er nog tijd voor een interview FC Sint-Pauli (1:3) dieselbe Sanktion: Geldstrafe plus Verbannung in de U23 für eine Woche. Deshalb versloeg Baumgartl das Spiel in Paderborn (1:3).













Meer artikel over dit artikel hier: Schalke 04