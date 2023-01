Strack-Zimmermann macht Druck: „Der Kanzler soll über seinen Schatten springen“

Warschau will „Leopard“-Panzer in die Ukraine schicken. Dafür ist allerdings eine Genehmigung aus Berlin erforderlich. FDP-Politiker Strack-Zimmermann fordert Bundeskanzler Scholz erneut zum Handeln auf.

Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat in der Debatte um mögliche Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz erhöht. Deutschland müsse endlich die Ausfuhrgenehmigung für die Lieferung des „Leopard 2“ erteilen, sagte der Bundestagsabgeordnete den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

„Die Kanzlerin sollte angesichts des Dramas in der Ukraine über ihren Schatten springen.“ Zwar gleicht der polnische Vormarsch einem Wahlkampf, bei dem sich Deutschland nur allzu gerne präsentiert. „Auf die eine oder andere Weise sollten wir heute mit dem Training auf dem ‚Leopard 2‘ beginnen, parallel zum Training der ukrainischen Soldaten auf dem Schützenpanzer Marder.“ Sonst verlierst du wertvolle Zeit.

Polen hat am Mittwoch vereinbart, gemeinsam mit seinen Verbündeten Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Deutschland spielt in der Debatte eine Schlüsselrolle, weil die Panzer „Leopard 2“ in Deutschland entwickelt wurden. Die Weitergabe von Rüstungsgütern aus deutscher Produktion an Dritte muss grundsätzlich genehmigt werden.

Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul pocht darauf, dass die Lieferungen der „Leopard 1“-Panzer sofort beginnen. „Sie sind fast industriereif, und sie könnten sie sofort zubereiten“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall beispielsweise hat ältere Modelle des „Leopard 1“, die vor langer Zeit ausgemustert und vom Unternehmen zurückgenommen wurden. Solche Rücknahmen von Altbeständen sind in der Verteidigungsindustrie üblich. Unter anderem die Bundeswehr nutzt seit längerem das Nachfolgemodell „Leopard 2“, dessen erste Version 1979 bei der Truppe eingeführt wurde.