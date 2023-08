Strache schrijft Brief een WKStA: Bitte um Einstellung der Ermittlungen

Heinz-Christian Strache zal de Wirtschafts- und Korruptionstaatsanwaltschaft (WKStA) die letzten gegen ihn gedeten Ermittlungen in der Casinos-Affäre einstellt. Die teilte er der Behörde unüblich mit, nämlich per personlichhem Brief ohne anwaltlichen Beistand, wie der „Kurier“ rapportet. Het is mogelijk dat er een zwei Stränge im Casinos-Akt bezüglich einer Spende en een einen FP-nahen Verein beziehungsweise een angeblichen Postenschacher bij Casinos Austria.

Der frühere Vizekanzler beteuert seine Unschuld: „Wo hier Verdachtsmomente gegen mich sein sollen, ist mir ehrlich gesagt völlig schleierhaft.“ Wie de WKStA onderdompelt, Geld voor een Anwalt zal voor het eerst worden uitgeschakeld. Man müsse „bei sowas jaleider auch okonomisch denken“, schrijft Strache der Behörde. In ieder geval werkte de kwaadaardige FPÖ-Chef Mittlerweile et was fatalistisch: „Ob ich irgendwann wegen irgendwas wieder angeklagt zijn sollte, ist mir Mittlerweile eigentlich schon egal.“ Denn den Schaden is er klaar voor.

