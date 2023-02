Seit onem Jahr tobt in der Oekraïne der Krieg. Straatkunstenaar TVBoy werkt met zijn werk in de Straßen van Butscha, Irpin en Kiew dafür sorgen, dass der Blick der Welt weiter auf das Land gedet bleibt. Und staten das Leid der Kinder in den Vordergrund.

Banksys Werke in der Oekraïne powers im vergangen Jahr weltweit Schlagzeilen. De anonieme Brite is een vrij onbekende straatkunstenaar, die in het kriegsgebeutelte Land reist. Onder het pseudoniem arbeitende Italiener TVBoy, bürgerlich Salvatore Benintende, setzte mit seiner Kunst auf ukrainischen Straßen Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg. Sein Stil ist mit dem von Banksy vergleichbar. dem stern bulletin van de in Barcelona lebende Künstler von seinen Erfahrungen vor Ort.