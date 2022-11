Stoppen Sie die Killerroboter! Von Moschus unterstützte Lobbyisten kämpfen darum, Europa vor der schlechten KI zu retten – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Eine Lobbygruppe, die von Elon Musk unterstützt wird und mit einer umstrittenen Ideologie in Verbindung gebracht wird, die unter Tech-Milliardären beliebt ist, kämpft darum, zu verhindern, dass Killerroboter die Menschheit auslöschen, und hat sich dafür das europäische Gesetz über künstliche Intelligenz zu Eigen gemacht.

Das Future of Life Institute (FLI) hat im vergangenen Jahr Einfluss auf einige der umstrittensten Elemente des KI-Gesetzes genommen. Trotz der Verbindungen der Gruppe zum Silicon Valley haben sich Big-Tech-Giganten wie Google und Microsoft auf der Verliererseite der Argumente von FLI wiedergefunden.

In der EU-Blase wurde die Ankunft einer Gruppe, deren Handeln eher von der Angst vor einer durch KI ausgelösten Katastrophe als von gewöhnlichen Verbraucherschutzbedenken geprägt ist, wie ein Raumschiff empfangen, das im Schuman-Kreisverkehr landet. Einige befürchten, dass das Institut eine techbro-artige Angst vor Bedrohungen mit geringer Wahrscheinlichkeit verkörpert, die die Aufmerksamkeit von unmittelbareren Problemen ablenken könnten. Aber die meisten stimmen darin überein, dass das FLI während seiner Zeit in Brüssel effektiv war.

„Sie sind eher pragmatisch und verfügen über juristische und technische Expertise“, sagt Kai Zenner, ein digitalpolitischer Berater des Mitte-Rechts-Europaabgeordneten Axel Voss, der am KI-Gesetz mitarbeitet. „Sie machen sich manchmal ein bisschen zu viele Sorgen um die Technik, aber sie bringen viele gute Punkte an.“

FLI wurde 2014 vom MIT-Akademiker Max Tegmark ins Leben gerufen und wird von Tech-Größen wie Musk, Jaan Tallinn von Skype und dem Krypto-Wunderkind Vitalik Buterin unterstützt. FLI ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Auseinandersetzung mit „existenziellen Risiken“ widmet – Ereignissen, die die Menschheit auslöschen oder vernichten können. Zu seinen externen Beratern zählen andere Hot Shots wie die Schauspieler Morgan Freeman und Alan Alda sowie die renommierten Wissenschaftler Martin (Lord) Rees und Nick Bostrom.

Die wichtigste dieser Bedrohungen – und die Prioritäten von FLI – ist künstliche Intelligenz, die Amok läuft.

„Wir haben Flugzeugabstürze gesehen, weil ein Autopilot nicht außer Kraft gesetzt werden konnte. Wir haben einen Sturm auf das US-Kapitol erlebt, weil ein Algorithmus darauf trainiert wurde, das Engagement zu maximieren. Dies sind heute KI-Sicherheitsfehler – wenn diese Systeme leistungsfähiger werden, könnten sich die Schäden verschlimmern“, sagte Mark Brakel, FLI-Direktor für Europapolitik, in einem Interview.

Aber die Lobbygruppe steht vor zwei PR-Problemen. Erstens befindet sich Musk, sein berühmtester Unterstützer, im Zentrum eines Sturms, seit er als neuer Eigentümer von Twitter mit Massenentlassungen begann und auch die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich zog. Musks Kontroversen könnten dazu führen, dass der Gesetzgeber scheu wird, mit FLI zu sprechen. Zweitens ziehen die Verbindungen der Gruppe zu einer Reihe von Überzeugungen, die als effektiver Altruismus bekannt sind, die Augenbrauen hoch: Die Ideologie steht vor einer Abrechnung und wird kürzlich als treibende Kraft hinter dem Skandal um die Kryptowährungsbörse FTX beschuldigt, der ein finanzielles Gemetzel ausgelöst hat.

Wie FLI die Blase durchbohrt hat

Die Ankunft einer Lobbygruppe, die gegen das Aussterben, falsch ausgerichtete künstliche Intelligenz und Killerroboter kämpft, musste die ansonsten verschlafene Brüsseler Politik erfrischen.

Das Brüsseler Büro des FLI wurde Mitte 2021 eröffnet, als die Diskussionen über den KI-Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission begannen.

„Wir würden es vorziehen, KI in Europa zu entwickeln, wo es Vorschriften geben wird“, sagte Brakel. „Die Hoffnung ist, dass sich die Menschen von der EU inspirieren lassen.“

Der in den Niederlanden geborene Brakel, ein ehemaliger Diplomat, trat im Mai 2021 dem Institut bei. Er entschied sich für die Arbeit in der KI-Politik als einem Bereich, der sowohl einflussreich als auch unterversorgt war. Der Politikforscher Risto Uuk stieß zwei Monate später zu ihm. Als erfahrener Digitaloperator – er veröffentlicht seine Analysen und seinen Newsletter unter der Domain artificialintelligenceact.eu – hatte Uuk zuvor KI-Forschung für die Kommission und das Weltwirtschaftsforum durchgeführt. Er kam aus philosophischer Affinität zum FLI: Wie Tegmark bekennt sich Uuk zu den Grundsätzen des effektiven Altruismus, einem Wertesystem, das die Verwendung harter Beweise vorschreibt, um zu entscheiden, wie die größtmögliche Anzahl von Menschen profitieren kann.

Seit dem Start in Brüssel hat das dreiköpfige Team des Instituts (mit Hilfe von Tegmark und anderen, einschließlich der Anwaltskanzlei Dentons) geschickt Lobbying-Bemühungen zu wenig bekannten KI-Themen angeführt.

Elon Musk ist einer der prominentesten Unterstützer des Future of Life Institute | Carina Johansen/NTB/AFP über Getty Images

Beweisstück A: Allzweck-KI – Software wie Spracherkennungs- oder Bilderzeugungswerkzeuge, die in einer Vielzahl von Kontexten verwendet werden und manchmal von Vorurteilen und gefährlichen Ungenauigkeiten betroffen sind (z. B. in medizinischen Umgebungen). Allzweck-KI wurde im Vorschlag der Kommission nicht erwähnt, fand aber Eingang in den endgültigen Text des EU-Rates und wird garantiert in der Position des Parlaments enthalten sein.

„Wir kamen heraus und sagten: ‚Es gibt diese neue Klasse von KI – Allzweck-KI-Systeme – und das KI-Gesetz berücksichtigt sie überhaupt nicht. Sie sollten sich darüber Sorgen machen“, sagte Brakel. „Das war nicht auf dem Radar von irgendjemandem. Jetzt ist es so.“

Die Gruppe spielt auch mit den europäischen Ängsten vor einer technologischen Vorherrschaft durch die USA und China. „Allzweck-KI-Systeme werden hauptsächlich in den USA und China gebaut, und das könnte der Innovation in Europa schaden, wenn Sie nicht sicherstellen, dass sie einige Anforderungen einhalten“, sagte Brakel und fügte hinzu, dass dieses Argument bei den Mitte-Rechts-Gesetzgebern Anklang fand er hat sich kürzlich kennengelernt.

Ein weiteres Steckenpferd von FLI ist das Verbot von KI, die das Verhalten von Menschen manipulieren kann. Der ursprüngliche Vorschlag verbietet manipulative KI, aber das beschränkt sich auf „unterschwellige“ Techniken – von denen Brakel glaubt, dass sie Schlupflöcher schaffen würden.

Aber der Mitberichterstatter des KI-Gesetzes, der rumänische Gesetzgeber von Renew, Dragoș Tudorache, drängt nun darauf, das Verbot umfassender zu machen. „Wenn diese Änderung durchkommt, wären wir viel glücklicher als mit dem aktuellen Text“, sagte Brakel.

So schlau, dass Krypto abstürzte

Während der Beitrag der Gruppe zu den wichtigsten Bestimmungen des KI-Gesetzes begrüßt wurde, betrachten viele im Brüsseler Establishment ihre Weltanschauung skeptisch.

Tegmark und andere FLI-Unterstützer halten an dem fest, was als effektiver Altruismus (oder EA) bezeichnet wird. Ein Strang des Utilitarismus, kodifiziert vom Philosophen William MacAskill – dessen Werk Moschus genannt „eine enge Übereinstimmung mit meiner Philosophie“ – EA schreibt vor, dass man das Leben so vieler Menschen wie möglich verbessern sollte, indem man einen rationalistischen faktenbasierten Ansatz verwendet. Grundsätzlich bedeutet das, große Teile des eigenen Einkommens an kompetente Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Ein radikalerer, langfristiger Ansatz des effektiven Altruismus verlangt, dass man sich bemüht, Risiken zu minimieren, die viele Menschen töten können – und insbesondere zukünftige Menschen, die die bestehenden zahlenmäßig weit übertreffen werden. Das bedeutet, dass die Verhinderung des potenziellen Aufstiegs einer KI, deren Werte mit dem Wohlergehen der Menschheit kollidieren, ganz oben auf der Liste der Bedenken stehen sollte.

Eine kritische Einstellung zum FLI ist, dass es dies vorantreibt Interpretation der sogenannten effektiven Altruismus-Agenda, die sich angeblich nicht für die aktuellen Übel der Welt interessiert – wie Rassismus, Sexismus und Hunger – und sich auf Science-Fiction-Bedrohungen für noch nicht geborene Menschen konzentriert. Timnit Gebru, ein KI-Forscher, dessen erbitterter Ausstieg aus Google 2020 Schlagzeilen machte, hat geschimpft FLI auf Twitter und äußerte „große Bedenken“ darüber.

„Sie werden von Milliardären unterstützt, darunter Elon Musk – das sollte die Leute schon misstrauisch machen“, sagte Gebru in einem Interview. „Der gesamte Bereich rund um die KI-Sicherheit besteht aus so vielen ‚Instituten‘ und Unternehmen, in die Milliardäre Geld pumpen. Aber ihr Konzept der KI-Sicherheit hat nichts mit aktuellen Schäden für Randgruppen zu tun – sie wollen das gesamte Gespräch neu ausrichten, um dies zu verhindern KI-Apokalypse.“

Der Ruf des effektiven Altruismus hat in den letzten Wochen nach dem Fall von FTX, einer bankrotten Börse, die mindestens 1 Milliarde US-Dollar an Kryptowährungsvermögen der Kunden verloren hat, einen Schlag erlitten. Der in Ungnade gefallene CEO Sam Bankman-Fried war früher einer der Lieblinge von EA und sprach in Interviews über seinen Plan, Bazillionen zu verdienen und sie für wohltätige Zwecke zu spenden. Als FTX zusammenbrach, argumentierten Kommentatoren, dass die Ideologie des effektiven Altruismus Bankman-Fried dazu veranlasste, Abstriche zu machen und seine Rücksichtslosigkeit zu rationalisieren.

Beide MacAskill und FLI-Spender Buterin verteidigte EA auf Twitter und sagte, dass die Handlungen von Bankman-Fried im Gegensatz zu den Grundsätzen der Philosophie stehen. „Alles, woran SBF geglaubt hat, automatisch herunterzustufen, ist ein Fehler“, schrieb Buterin, der die Ethereum-Blockchain erfand und das FLI-Stipendium für die Erforschung existentieller KI-Risiken finanziert.

Brakel sagte, das FLI und EA seien zwei unterschiedliche Dinge, und die Interessenvertretung des FLI konzentriere sich auf aktuelle Probleme, von voreingenommener Software bis hin zu autonomen Waffen, zB auf Ebene der Vereinten Nationen. „Verbringen wir viel Zeit damit, darüber nachzudenken, wie die Welt in 400 Jahren aussehen würde? Nein“, sagte er. (Weder Brakel noch die EU-Vertreterin des FLI, Claudia Prettner, nennen sich effektive Altruisten.)

Kalifornische Ideologie

Eine weitere Kritik an den Bemühungen von FLI, böse KI abzuwehren, argumentiert, dass sie einen techno-utopischen Drang verschleiern, wohlwollende KI auf menschlicher Ebene zu entwickeln. Auf einer Konferenz im Jahr 2017 diskutierten FLI-Berater – darunter Musk, Tegmark und Tallinn von Skype – die Wahrscheinlichkeit und die Wünschbarkeit von intelligenterer als menschlicher KI. Die meisten Diskussionsteilnehmer hielten „Superintelligenz“ für zwangsläufig; die Hälfte von ihnen hielt es für wünschenswert. Das Ergebnis der Konferenz war eine Reihe von (ziemlich moderaten) Richtlinien zur Entwicklung nützlicher KI, die Brakel als eines der Gründungsdokumente des FLI bezeichnete.

Dieser Techno-Optimismus veranlasste Emile P. Torres, einen Ph.D. Kandidat in Philosophie, der früher mit dem FLI zusammengearbeitet hat, um sich schließlich gegen die Organisation zu wenden. „Keiner von ihnen scheint in Betracht zu ziehen, dass wir vielleicht eine Art Moratorium in Erwägung ziehen sollten“, sagte Torres. Solche Punkte bei einem FLI-Mitarbeiter anzusprechen, sagte Torres, führte zu einer Art Exkommunikation. (Die Artikel von Torres wurden von der FLI-Website entfernt.)

Innerhalb Brüssels besteht die Sorge, dass FLI in Zukunft seinen Kurs von seiner derzeitigen bodenständigen Inkarnation ändern und die KI-Debatte auf weit entfernte Szenarien lenken könnte. „Bei der Diskussion über KI auf EU-Ebene wollten wir klar zwischen langweiligen und konkreten KI-Systemen und Sci-Fi-Fragen unterscheiden“, sagt Daniel Leufer, Lobbyist der NGO Access Now für digitale Rechte. „Als frühere EU-Diskussionen zur KI-Regulierung stattfanden, gab es in Brüssel keine Organisationen, die sich auf Themen wie Superintelligenz konzentrierten – es ist gut, dass die Debatte nicht in diese Richtung ging.“

Wer das FLI als Ausgeburt des kalifornischen Futurismus betrachtet, verweist auf sein Board und sein Portemonnaie. Neben Musk, Tallinn und Tegmark gehören zu den Spendern und Beratern Forscher von Google und OpenAI, Open Philanthropy von Meta-Mitbegründer Dustin Moskovitz, die Berkeley Existential Risk Initiative (die wiederum von FTX finanziert wurde) und Schauspieler Morgan Freeman.

Im Jahr 2020 kam der größte Teil der weltweiten Finanzierung von FLI (276.000 USD von 482.479 USD) von der Silicon Valley Community Foundation, einer Wohltätigkeitsorganisation, die von Tech-Bigwigs wie Mark Zuckerberg bevorzugt wird; Konten für 2021 wurden noch nicht veröffentlicht.

Brakel bestritt, dass das FLI mit dem Silicon Valley vertraut sei, und sagte, dass die Arbeit der Organisation an Allzweck-KI den Technologieunternehmen das Leben schwerer mache. Brakel sagte, er habe nie mit Musk gesprochen. Tegmark steht unterdessen in regelmäßigem Kontakt mit den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats, zu denen auch Musk gehört.

Was das FLI tut, ist aus Sicht von Brakel ein Klimaaktivismus der Frühzeit. „Wir sehen derzeit den wärmsten Oktober aller Zeiten. Wir machen uns heute darüber Sorgen, aber wir machen uns auch Sorgen über die Auswirkungen in 80 Jahren“, sagte er letzten Monat. „[There] sind heute KI-Sicherheitsfehler – und wenn diese Systeme leistungsfähiger werden, könnten die Schäden noch schlimmer werden.“