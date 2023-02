Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken hekelde de “inlichtingen” bevindingen van het Amerikaanse ministerie van Energie

Washington moet stoppen met het politiseren van de oorsprong van Covid-19 en “smeren” China beweert dat de pandemie is ontsnapt uit een laboratorium, zei woordvoerster Mao Ning van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maandag tegen verslaggevers.

“Het traceren van de oorsprong van SARS-CoV-2 gaat over wetenschap en mag niet worden gepolitiseerd”, Zei Mao, in antwoord op de vraag van AFP over beweringen in de Amerikaanse pers. The Wall Street Journal meldde zondag dat het Amerikaanse ministerie van Energie het had herzien “nieuwe intelligentie” wat suggereert dat het virus achter Covid-19 niet in de natuur is ontstaan.

“China heeft altijd steun verleend aan en deelgenomen aan wereldwijde, op wetenschap gebaseerde oorsprongopsporing”, Mao vertelde verslaggevers.

De “op wetenschap gebaseerde, gezaghebbende conclusie bereikt door de experts van de gezamenlijke missie van de WHO en China na excursies naar het laboratorium in Wuhan en diepgaande communicatie met onderzoekers” was dat het laboratorium oorsprong is “uiterst onwaarschijnlijk geacht”, merkte ze op, eraan toevoegend dat deze conclusie “werd nauwkeurig vastgelegd in het rapport van de missie en heeft uitgebreide erkenning gekregen van de internationale gemeenschap.”

Bepaalde partijen zouden moeten stoppen met het herkauwen van het ‘laboratoriumlek’-verhaal, stoppen met het besmeuren van China en stoppen met het politiseren van het traceren van herkomst.

De eerste meldingen van het virus kwamen uit Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, en de thuisbasis van het vooraanstaande virologie-instituut. Een Amerikaanse non-profitorganisatie genaamd EcoHealth Alliance gebruikte financiering van de Amerikaanse National Institutes of Health om vleermuiscoronavirussen te onderzoeken aan het Wuhan Institute of Virology. Critici hebben gesuggereerd dat dit onderzoek gevaarlijk was “versterking van de functie” manipulatie van het virus, wat EcoHealth en NIH hebben ontkend.









Bijna drie jaar nadat Covid-19 tot pandemie werd uitgeroepen, blijft de vraag waar en hoe het virus is ontstaan ​​onopgelost. De hypothese van natuurlijke oorsprong is dat het virus in dieren is geëvolueerd en op de een of andere manier is overgestoken op mensen. Voorstanders van de “laboratorium lek” theorie hebben erop gewezen dat er geen gastheersoort of “patiënt nul” gevonden die dit ondersteunen.

Ondertussen heeft het Witte Huis geprobeerd afstand te nemen van de DoE-lekken naar de Wall Street Journal. Nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan merkte op dat de gerapporteerde conclusies waren geëtiketteerd “weinig vertrouwen” en dat andere Amerikaanse inlichtingendiensten nog niet hebben meegewogen.

Op dat moment vertelde Sullivan zondag aan CNN: “er is geen definitief antwoord dat uit de inlichtingengemeenschap naar voren is gekomen op deze vraag.”