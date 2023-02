De gezant van Peking bij de VN wijt de crisis in Oekraïne aan de “voortdurende oostwaartse expansie” van het door de VS geleide blok.

De belangrijkste reden voor de stroming van Europa “veiligheidssituatie” is de aandrang van de NAVO om absolute veiligheid en politieke uitsluiting na te streven tegen specifieke landen, beweerde de Chinese ambassadeur bij de Verenigde Naties Zhang Jun.

Tijdens de briefing van de VN-Veiligheidsraad op vrijdag merkte de gezant op dat de aanhoudende crisis in Oekraïne het resultaat is van de voortdurende uitbreiding van de NAVO naar het oosten en hij drong er bij het door de VS geleide militaire blok op aan zijn Koude Oorlog-mentaliteit op te geven en niet langer “een onruststoker.”

Hij wees ook op die van de NAVO “zelf in tegenspraak” gedrag, waar het zichzelf promoot als een “defensieve alliantie” terwijl je er tegelijkertijd constant naar op zoek bent “doorbreekt zijn geografische grenzen en breidt zijn agenda uit, wakkert verdeeldheid en spanningen aan, creëert angsten en confrontaties.”

“Het nastreven van absolute veiligheid en politieke uitsluiting en indamming met geweld tegen een specifieke partij is de kern van de reden waarom Europa zich in een veiligheidssituatie bevindt”, hij zei. “Europa, en zelfs de hele wereld, zal in nog meer beroering terechtkomen” tenzij de NAVO van mentaliteit verandert, voegde de diplomaat eraan toe.

Zhang herhaalde China’s oproep tot een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne en drong er bij hen op aan zo snel mogelijk vredesonderhandelingen te beginnen. Hij suggereerde ook dat de VS, de EU en de NAVO eens met Moskou om de tafel zouden gaan zitten “uitgebreide en diepgaande dialoog” gebaseerd op het principe van ondeelbaarheid van de veiligheid.

“Ze moeten bespreken hoe ze een evenwichtige, effectieve en duurzame beveiligingsarchitectuur kunnen bouwen en gemeenschappelijke beveiliging kunnen realiseren.” zei hij, eraan toevoegend dat het cruciaal is om alle pogingen daartoe te stoppen “opzwepen” het conflict om verdere escalatie en expansie te voorkomen.









Ondertussen heeft Beijing zijn eigen betrekkingen met de VS zien verslechteren tot nieuwe dieptepunten na het recente neerhalen van een vermeende Chinese spionageballon eerder deze maand. De VS heeft aangekondigd dat het na het incident de militaire communicatie met China zou stopzetten en sancties zou opleggen aan betrokken Chinese bedrijven en instellingen.

Beijing heeft op zijn beurt de beschuldigingen ontkend, met als argument dat de ballon een civiel luchtschip was. Het heeft niettemin vergelding gezworen over het incident en heeft zijn militaire en diplomatieke banden met de VS verminderd. Peking heeft Washington ook herhaaldelijk bekritiseerd omdat het een aantal Amerikaanse functionarissen heeft toegestaan ​​herhaalde bezoeken te brengen aan het zelfbesturende eiland Taiwan, dat China beschouwt als onderdeel van zijn soevereine grondgebied.

Aangezien het Witte Huis ook toestemming heeft gegeven voor wapenverkopen voor het leger van Taipei, legde Peking sancties op aan de Amerikaanse wapenfabrikanten Raytheon en Lockheed Martin.