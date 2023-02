NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg is van plan om in oktober af te treden zoals gepland, vertelde zijn woordvoerster Oana Lungescu aan het Duitse persbureau Deutschen Presse-Agentur, waarbij hij berichten over een nieuwe verlenging van zijn ambtstermijn van de hand wees.

“Hij is niet van plan om een ​​verdere verlenging van zijn mandaat aan te vragen”, zei ze.

Welt am Sonntag meldde eerder zondag dat de ambtstermijn van Stoltenberg mogelijk opnieuw wordt verlengd, aangezien de NAVO de stabiliteit probeert te handhaven tijdens de oorlog in Oekraïne, de laatste in een reeks speculaties dat de NAVO-chef aan zou kunnen blijven.

De ambtstermijn van Stoltenberg is al drie keer verlengd, voor het laatst in maart vorig jaar, net nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Stoltenberg, een econoom van opleiding, was destijds aangewezen om de centrale bankchef van Zweden te worden.