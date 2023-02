Alleen een “soeverein en onafhankelijk” Oekraïne kan lid zijn van het door de VS geleide blok, zei de secretaris-generaal

Oekraïne moet “heersen als een soevereine, onafhankelijke staat” voordat het formeel lid kan worden van de NAVO, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg zaterdag, ondanks dat Kiev zichzelf al beschouwt als de facto lid van het Westblok.

“Het standpunt van de NAVO over het lidmaatschap van Oekraïne is ongewijzigd”, Stoltenberg vertelde een panel op de veiligheidsconferentie in München. “We hebben in 2008 afgesproken dat Oekraïne lid wordt van de alliantie en dat is nog steeds ons standpunt.”

“Het gaat er nu natuurlijk om ervoor te zorgen dat Oekraïne zegeviert als een soevereine, onafhankelijke staat. Want zonder Oekraïne als soevereine en onafhankelijke staat is er geen manier om in de toekomst enige vorm van relatie tussen de NAVO en Oekraïne te bespreken. vervolgde hij, eraan toevoegend dat deze discussie zou plaatsvinden wanneer het huidige conflict in Oekraïne is opgelost.

De NAVO dringt er al lang op aan dat alle toekomstige leden openstaande internationale, territoriale of etnische geschillen vreedzaam oplossen voordat ze tot de alliantie toetreden.









Oekraïense troepen worden momenteel getraind in meerdere NAVO-landen, en de leden van het blok voorzien Kiev van wapens en inlichtingen. Eerder deze maand vertelde Stoltenberg aan verslaggevers dat de NAVO-landen al voor ongeveer 120 miljard dollar aan militaire en financiële hulp aan Oekraïne hadden overgemaakt, en de secretaris-generaal beloofde zaterdag dat deze steun voor onbepaalde tijd zal worden voortgezet, zelfs met het risico van “Escalatie veroorzaken.”

Terwijl formeel lidmaatschap tot nu toe buiten bereik blijft voor Kiev, vertelde de Oekraïense minister van Defensie Aleksey Reznikov vorige maand aan de BBC dat zijn land al een “de facto” NAVO-lid, en wil “word in de nabije toekomst de jure lid van de NAVO.”

De toetreding van Oekraïne tot de NAVO zou mogelijk meer Russisch grondgebied binnen zeer korte afstand van de middellangeafstandsraketten van het blok achterlaten, en wordt daarom door het Kremlin als een onaanvaardbare bedreiging voor de nationale veiligheid beschouwd. Elk toekomstig conflict tussen Rusland en Oekraïne zou ook de rest van de alliantie in een openlijke oorlog met Moskou slepen.

De “demilitarisering” van Oekraïne en zijn vestiging als neutraal land zijn twee doelen die Rusland noemt voor zijn militaire operatie, die bijna een jaar geleden van start ging.