Stoke 3-1 Stevenage

Stevenages Lauf um den FA Cup ging zu Ende, als sie in einem unterhaltsamen Unentschieden von Stoke mit 1:3 besiegt wurden.

Angetrieben von 3.291 angereisten Fans hatte die formstarke Liga-2-Mannschaft zum ersten Mal seit 2012 den Einzug in die fünfte Runde des Wettbewerbs im Visier.

Ihre Rückkehr in die Midlands – wo sie in der vorherigen Runde von hinten kamen, um Unai Emerys Aston Villa zu verärgern – war jedoch unglücklich.

Die Potters gingen innerhalb von zwei Minuten durch Jacob Brown in Führung und übernahmen die Kontrolle.

Stevenage glich in der zweiten Halbzeit durch Jamie Reid, den Helden von Villa Park, aus, aber ihre Gnadenfrist war nur von kurzer Dauer, dank der großartigen Leistung von Josh Laurent, und dann fügte Lewis Baker einen späten dritten vom Elfmeterpunkt hinzu.

Mit dem Neuzugang Bersant Celina, der gerade rechtzeitig für das Spiel registriert wurde, durfte der ausgeliehene Dijon-Spielmacher sofort in einem neuen 4-3-3-System debütieren.

Und trotz der taktischen Anpassung gingen die Gastgeber früh in Führung, wobei sich der Kosovo-Nationalspieler keine Zeit nahm, sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen.

Lewis Baker erzielte Stokes drittes Tor des Spiels vom Elfmeterpunkt





Eine einladende Celina-Ecke wurde von Ben Wilmot in den Weg von Brown geschnippt, der sich beruhigte, bevor er den ersten Satz innerhalb der ersten drei Minuten begrub.

Nachdem sie sich am vergangenen Wochenende mit einem 4: 0-Sieg gegen Reading ihre ersten Meisterschaftspunkte des Jahres 2023 gesichert hatten, wollten die Potters dort weitermachen, wo sie aufgehört hatten.

Obwohl die Stimmung der angereisten Fans durch den frühen Rückschlag nicht gedämpft wurde, waren sie einem inspirierten Taye Ashby-Hammond zu Dank verpflichtet, der das Spiel straff hielt.

Der Stevenage-Stopper war in der Eröffnungsphase beschäftigt und zeigte eine Reihe beeindruckender Paraden, um das Unentschieden in Reichweite zu halten.

Ein lebhafter Celina ging nahe heran, als er versuchte, einem schnellen Stoke-Konter den letzten Schliff zu verleihen, aber eine brillante Parade mit der Fingerspitze lenkte die Anstrengung weit ab.

Ashby-Hammond musste selbst gerettet werden, als Max Clark an der richtigen Stelle war, um Wilmots Kopfball von der Linie zu klären.

Aber der normale Service wurde wieder aufgenommen, als Stevenages Nummer eins Will Smallbone aus einer gefährlichen Position vereitelte.

Steve Evans versuchte, mit allen Ersatzspielern vor der vollen Stunde ein Comeback zu feiern, und die frischen Beine von Stevenage zahlten sich schließlich aus.

Jamie Reid glich für Stevenage aus





Nachdem Celina das Holzwerk geschlagen hatte und Ashby-Hammond sowohl Tyrese Campbell als auch Baker verweigerte, fanden die Besucher einen Ausgleich.

Reid – Torschütze des Siegers der Nachspielzeit in Villa in der dritten Runde – stieß über einen heranstürmenden Jack Bonham hinweg, wobei Wilmot nicht klären konnte.

Die Feierlichkeiten über ein ausverkauftes Ende waren jedoch flüchtig, als Laurent sein erstes Stoke-Tor auf spektakuläre Weise aus der Distanz erzielte.

Und nachdem Brown von Jonathan Tomkinson geschlagen worden war, verwandelte Baker spät aus 12 Yards, um den Sieg der Gastgeber zu sichern und einen positiven Januar abzuschließen.

Was kommt als nächstes?

Schüren Rückkehr zur Meisterschaftsaktion unter Luton am Samstag – Anpfiff 15 Uhr – vor der Austragung Rumpf am Samstag, 11. Februar; Anpfiff 15 Uhr.

Stevenages nächstes Spiel ist um Sutton in League Two am Samstag – Anpfiff 15 Uhr – vorher Bradford Besuchen Sie das Lamex-Stadion am Samstag, den 11. Februar; Anpfiff 15 Uhr.