Störung im Zugfunk legt die Eisenbahnen in Norddeutschland lahm | Aktuell Deutschland | DW

Eine technische Störung des Zugfunks hat zu Beginn des Wochenendes für Chaos bei der Deutschen Bahn (DB) gesorgt. In weiten Teilen Norddeutschlands stand der gesamte Fern- und teilweise auch der Regionalverkehr stundenlang still. Betroffen waren die Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. An den großen Bahnhöfen wie Hannover, Hamburg und Berlin saßen unzählige Reisende fest, an Informationsschaltern bildeten sich lange Schlangen.

Das Unternehmen empfahl Reisenden zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie zwischen Berlin und Baden-Württemberg bzw. der Schweiz Verbindungen über Erfurt und Frankfurt am Main zu nutzen. Am späten Vormittag konnte die Störung behoben und der Regional- und Fernverkehr wieder aufgenommen werden. Um 10.49 Uhr MESZ verließ der ICE 509 als erster Fernverkehrszug den Hamburger Hauptbahnhof über Berlin und Erfurt in Richtung München – völlig überfüllt. Allerdings könne es „wegen der Nachwirkungen“ noch zu Ausfällen und Verzögerungen kommen, heißt es auf der DB-Website. Auch bei den ersten wieder verkehrenden Zügen ist mit einer sehr hohen Auslastung zu rechnen.

Aufgrund der Auswirkungen der Störung hat die Deutsche Bahn die Zugverbindung für bereits gekaufte Fernverkehrstickets storniert. Wer für diesen Samstag eine Reise gebucht hat, kann diese „flexibel bis einschließlich sieben Tage nach Ende der Störung nutzen. Sitzplatzreservierungen können kostenlos storniert werden“, erklärte das Unternehmen. Wer nicht mehr reisen möchte, kann sich den Ticketpreis erstatten lassen.

Grund für das Chaos war laut einer DB-Sprecherin eine technische Störung im digitalen Zugfunk GSM-R (Global System for Mobile Communications – Rail). „Sie dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist daher eher unverzichtbar

Komponente für einen reibungslosen Zugverkehr.“ Auf die Frage nach einer möglichen gezielten Störung hieß es aus Sicherheitskreisen, die Ermittlungen seien im Gange – und die Ursache noch unbekannt.

