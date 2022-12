Stockport 3-1 Charlton

Ein Hattrick von Will Collar brachte League Two Stockport einen verdienten 3:1-Sieg im Wiederholungsspiel des FA Cup in der zweiten Runde gegen den Trainerlosen Charlton ein.

Die League One Addicks, die am Montag Chef Ben Garner entlassen hatten, waren am Ende gut geschlagen, als County von hinten kam, um ein Heimspiel in der dritten Runde gegen seinen Viertligisten Walsall zu buchen.

Ein unglückliches Eigentor brachte Charlton in der siebten Minute in Führung. Stockports Torhüter Ben Hinchliffe schlug Charlie Kirks Ecke gegen Akil Wright und der Ball prallte vom Verteidiger ab, bevor er ins Netz tropfte.

Richard Chin hätte beinahe das 2:0 erzielt, aber County glich in der 25. Minute aus, als Mittelfeldspieler Collar einen Abpraller abwehrte, nachdem Ryan Rydels Schuss einen Pfosten getroffen hatte.

Collar schoss dann aus einer großartigen Position im Strafraum von Charlton direkt auf Torhüter Craig MacGillivray, als die Teams zur Pause den Ausgleich erzielten.

Minuten nach dem Wiederanpfiff traf Rydel erneut einen Pfosten, diesmal nach einem großartigen Curling-Freistoß.

Stockport ging 17 Minuten vor Schluss in Führung, als Collar nach einem ordentlichen Niederschlag von Kyle Wootton aus 12 Metern nach Hause fuhr.

Neun Minuten vor Schluss vollendete Collar sein Triple vom Punkt, nachdem der eingewechselte Oliver Crankshaw von George Dobson gestolpert war.