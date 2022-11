Stockholm setzt auf CO2-Abscheidung, um Netto-Null zu erreichen – POLITICO

Dieser Artikel ist Teil von POLITICOs Global Policy Lab: Living Cities, einem kollaborativen Journalismusprojekt, das die Zukunft von Städten erforscht. Kapitel 3 des Projekts wird von Holcim vorgestellt.

STOCKHOLM – Schwedens Hauptstadt setzt auf eine Kombination aus jahrzehntelanger Infrastruktur und modernster Technologie zur CO2-Entfernung, um den Wettlauf um Netto-Null-CO2-Emissionen zu gewinnen – ein Modell, von dem EU-Politiker hoffen, dass es im gesamten Block nachgeahmt werden kann.

Der Plan bringt Stockholm in Reichweite seines Bestrebens, bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen, und könnte es sogar in „negative Emissionen“ verlagern – was bedeutet, dass es mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt, als es produziert.

Dank der frühen Einführung von Fernwärme in den 1950er Jahren hat die Stadt bereits einen Vorsprung, wenn es um die Reduzierung von Emissionen geht – ein System, das heißes Wasser von einem zentralen Boiler an Haushalte, Unternehmen und öffentliche Plätze in der Stadt schickt.

Das 3.000 Kilometer lange Netz hat es der Stadt ermöglicht, ihre Treibhausgasemissionen aus der Beheizung von Gebäuden um 80 Prozent zu senken, von rund 2 Millionen Tonnen im Jahr 1990 auf rund 400.000 Tonnen pro Jahr.

Seit der letzte kohlebefeuerte Kessel im Jahr 2020 geschlossen wurde, wird das System zunehmend mit Biokraftstoffen betrieben; Schiffe, die Rinde und Sägemehl aus der schwedischen Forstwirtschaft transportieren, sind ein regelmäßiger Anblick von den Ufern der Stadt.

Jetzt erprobt das Fernwärmeunternehmen Stockholm Exergi, das sich zur Hälfte im Besitz der Stadt befindet, ein System, um das bei der Verbrennung von Biokraftstoff freigesetzte CO2 einzufangen und zu speichern.

Es heißt, dass die Technologie – bekannt als Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung oder BECCS – Stockholms Emissionen um weitere 800.000 Tonnen pro Jahr reduzieren wird. Und weil die Bäume, die den Biosprit liefern, während ihres Wachstums auch CO2 aufnehmen, entzieht der gesamte Prozess der Atmosphäre mehr Gas, als er freisetzt.

Die Stadtbehörden sagen, dass das System anderswo repliziert werden könnte, da viele EU-Städte ihre Emissionen bis 2030 auf null senken wollen.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass Fernwärme mit BECCS eine praktikable Lösung für Städte sein kann“, sagte Åsa Lindhagen, eine Abgeordnete der Grünen Partei, die für die Umwelt- und Klimapolitik der Stadt zuständig ist. „Angesichts der erheblichen Emissionen, die weltweit durch das Beheizen von Städten entstehen, würde eine Umstellung auf Fernwärmelösungen ohne fossile Brennstoffe zu einer dramatischen Reduzierung der Emissionen führen, wie Stockholm gezeigt hat.“

Nur wenige EU-Städte verfügen über so ausgedehnte Fernwärmesysteme wie Stockholm, aber mehrere mit bestehender Infrastruktur suchen nach Möglichkeiten, sie zu erweitern und zu dekarbonisieren. Edinburgh und Glasgow arbeiten beispielsweise mit dem schwedischen Unternehmen Vattenfall zusammen, um ihre Wärmenetze auszubauen und sie an saubere Energiequellen anzuschließen.

Bei einem Besuch des Fernwärmekraftwerks Värtan von Stockholm Exergi Anfang dieses Jahres begrüßte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die Technologie als Segen für Europas Bemühungen, bis 2050 klimaneutral zu werden.

„Das ist die Zukunft, die wir jetzt hier sehen“, sagte sie. „Energieerzeugung, die Kohlenstoff absorbiert, anstatt ihn in die Atmosphäre zu drücken.“

Stockholm Exergi – das EU-Mittel in Höhe von 180 Millionen Euro erhalten hat – erwartet, dass der BECCS-Betrieb in seinem Werk in Värtan bis 2026 voll funktionsfähig sein wird.

Comeback-Technologie

Bei einem kürzlichen Besuch im Werk Värtan überprüfte Fabian Levihn, F&E-Leiter von Stockholm Exergi, die CCS-Testeinheit. In einem kleinen Nebengebäude aus Metall neben den riesigen Kesseln der Anlage untergebracht, ist es ein Nest aus isolierten Rohren, Zifferblättern, Hähnen und Tanks; Große Plakate, die für das Programm werben, hängen an den Wänden.

Obwohl die Wissenschaft hinter der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) seit Jahrzehnten bekannt ist, wurde sie noch nie in einem Blockheizkraftwerk eingesetzt, erklärte Levihn.

„Diese Testanlage wurde entwickelt, um zu überprüfen, ob Sie diese spezielle Technologie in einer Anlage wie dieser verwenden können“, sagte er. „Wir sind gerade dabei, ein vollständiges System zu beschaffen, und wir sprechen mit Lieferanten darüber, wie wir die Technologie verbessern und so effektiv wie möglich in die Anlage integrieren können.“

Stockholm Exergi hofft auch, die Technologie in seinen Heizsystemen einsetzen zu können, die mit Müllverbrennung betrieben werden, wodurch die Menge des abgeschiedenen CO2 von 800.000 auf 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr sinken würde.

Der Einsatz von CCS durch das Unternehmen markiert eine Art Comeback für die Idee.

Norwegen war 2007 ein früher Befürworter der Technologie und verglich seine Pläne zur Kohlenstoffabscheidung an einem Industriestandort an der Westküste des Landes mit einer „Mondlandung“. Aber Kostenüberschreitungen und ein langsamer als erwarteter technologischer Fortschritt zwangen das Unternehmen, diese Ambitionen im Jahr 2013 zurückzustellen, was Zweifel an der Machbarkeit von CCS aufkommen ließ.

Da sich die Technologie verbessert und sich die Klimakrise verschlimmert, betonen Experten und Gesetzgeber nun zunehmend ihr Potenzial – und ihre Notwendigkeit.

Das International Panel on Climate Change der UN, das sich aus den weltweit führenden Klimawissenschaftlern zusammensetzt, hat wiederholt betont, dass die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre von entscheidender Bedeutung ist, wenn der Anstieg der globalen Temperatur in der Nähe des Ziels des Pariser Abkommens von 1,5 Grad Celsius gehalten werden soll.

Die Europäische Kommission schätzt, dass der Block bis 2050 jedes Jahr zwischen 300 Millionen und 640 Millionen Tonnen CO2 abscheiden und verwenden oder speichern muss, um seine Klimaziele zu erreichen. Sie werde nächstes Jahr eine „strategische Vision“ präsentieren, um die Regeln für den Sektor zu klären und „Investoren Gewissheit zu geben“, sagte die EU-Energiechefin Kadri Simson letzten Monat auf einer Konferenz in Norwegen.

Einige Umweltschützer argumentieren, dass die Investition von Geld in die Entwicklung von CCS eine Ablenkung von der Umsetzung der Art von politischen Änderungen ist, die für eine radikale Reduzierung der Emissionen erforderlich sind. Sie warnen davor, dass die Technologie eine Ablenkung von Maßnahmen zur Eindämmung kohlenstoffreicher Konsumgewohnheiten darstellt.

Fern, eine auf Waldschutz spezialisierte NGO, kritisiert BECCS ausdrücklich und weist darauf hin, dass auch der Prozess der Holzernte und des Holztransports Emissionen verursacht und dass ein längeres Wachstum der Bäume die Artenvielfalt fördert.

Dennoch sagte Lindhagen, der grüne Stadtgesetzgeber in Stockholm, dass BECCS die umfassenderen Bemühungen der Stadt zum Klimaschutz ergänzt – insbesondere in Sektoren wie dem Verkehr, die schwieriger vollständig zu dekarbonisieren sind.

„Wir glauben, dass Fernwärme mit BECCS ein praktikabler Weg sein kann, verbleibende Emissionen zu kompensieren“, sagte sie.

Dieser Artikel ist Teil von POLITICOs Global Policy Lab: Living Cities. Kapitel 3 des Projekts wird von Holcim vorgestellt. Der Artikel wird in voller redaktioneller Unabhängigkeit von POLITICO-Reportern und -Redakteuren erstellt. Erfahren Sie mehr über redaktionelle Inhalte, die von externen Werbetreibenden präsentiert werden. Hier können Sie sich für Living Cities anmelden.