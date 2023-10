Lübeck. Freier Start zum Lübeck-Marathon. Bisher haben sich 4.521 Läufer auf acht Strecken für die 16. Auflage am Sonntag angemeldet. Nachmeldungen sind am Freitag im Haerder Center (12 bis 18 Uhr) und am Samstag (10 bis 18 Uhr) noch möglich. Dies sind die Moderatorenpunkte und Stimmungs-Hotspots entlang der Strecke.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lindenau und Meier geben den Startschuss

Start-/Zielbereich Kohlmarkt: Der orangefarbene Teppich wird am Sonntagmorgen um 6 Uhr ausgerollt. Vier Stunden später gaben Bürgermeister Jan Lindenau und Stadtwerkschef Dr. Jens Meier den Startschuss für den Marathonlauf und den Duo-Marathon. Bisher haben sich 501 Läufer und 47 Duos angemeldet, darunter auch die Vorjahressieger Lars Schwalm (Kiel) und Jan Kaschura (Holzminden). Der Kohlmarkt ist der emotionale Hotspot. Arne Welenz ist die Stimme des Marathons und informiert rund um die Uhr. Der gebürtige Rostocker nimmt bereits zum zwölften Mal teil und ist selbst Marathonläufer. Im Januar wird er in Tokio den letzten der größten Marathons der Welt absolvieren. Im Ziel überreicht der Karnevalsverein Lübeck-Rangenberg die Finisher-Medaillen.

Lesen Sie auch: Alles zum Lübeck-Marathon

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Markt: Massagezelt (Krone School), Versorgungsstände, Firmeninformationsstände – der Markt ist Treffpunkt und Anlaufstelle. Alle Gewinner werden auf der Bühne geehrt. Moderator ist „Matze“ Bohn, Segler und Läufer.

„Sandstraße wird überkochen“

Sandstraße: „Die Wechselzone für die Staffeln an der Sandstraße wird überkochen“, sagt Cheforganisator Klaus Ziel. 156 Staffeln – so viele waren noch nie am Start. Für Moderation und Musik ist Radio Lübeck verantwortlich. Die Lübecker Nachrichten spielen auf einer 15 Quadratmeter großen Leinwand (zwei Kameraperspektiven, Facebook-Livestream, Liveticker).

Der 16. Stadtwerke Lübeck Marathon – die Laufstrecke und die Moderatorenpunkte. © Quelle: Jochen Wenzel Grafiken

Wendepunkt 4,2 Kilometer (Travemünder Allee 9/Staatsanwaltschaft): Moderator und DJ Armin informiert und unterhält.

Haus von Nazareth (Travemünder Allee 21): Die Kinderturngruppe des Lübecker Marathonvereins sorgt mit Vorführungen am Versorgungsstand für Unterhaltung.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Im Herrentunnel werden die Läufer mit Partymusik von Endruschat angefeuert. © Quelle: Agentur 54°A

Marathon wird in Kücknitz gefeiert

Fußgängerbrücke Israelsdorf/Travemünder Allee: Michael Ehlers feuert die Läufer per Mikrofon an und sorgt zusätzlich für musikalische Unterhaltung.

Herrentunnel: Am tiefsten Punkt, 31 Meter unter dem Meeresspiegel, heizt DJ Torben Endruschat den Läufern mit seiner rollenden Disco ein.

Halbmarathon-Wendepunkt in Kücknitz: Der nächste Moderatoren-/Musikpunkt ist vor dem Rewe-Markt. „Da ist immer was los“, sagt Organisationsleiter Ziele, „die Leute sind dort immer sehr aktiv.“ Hier wird der Marathon gefeiert.“ Und auch auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes mit Oktoberfest.

Travemünde Nordermole/Strandpromenade: Am Übergabepunkt der Marathon-Duos sorgen Jens Endruschat und seine Frau Petra für gute Stimmung, feuern die Läufer mit Musik an und informieren die Zuschauer.

LN