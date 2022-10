Stimmen zur Niedersachsenwahl: Rot und Grün flirten, CDU sieht „Amtsbonus“

Auch die SPD wertet ihren Wahlsieg in Niedersachsen als Ampelerfolg. Nur die FDP müsse „einen Rückschlag hinnehmen“, sagt Parteichefin Lindner. Nach Ansicht des unterlegenen CDU-Kandidaten Althusmann ist die Ära Merkel mitverantwortlich für die Wahlniederlage.

Der Wahlsieg von SPD in Niedersachsen sorgt auch in Berlin für Jubel. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil auf Twitter zu seinem Wahlerfolg gratuliert. „Das Ergebnis spricht eine klare Sprache“, schrieb Scholz. „Die Bürger vertrauen Ihnen, dass Sie Niedersachsen auch in Zukunft mit Plan voranbringen.“ Das mache er selbst, so Scholz. „Niedersachsen bleibt in guten Händen.“

Mit Blick auf eine mögliche rot-grüne Koalition zeigt sich der stellvertretende Parteivorsitzende Hubertus Heil zuversichtlich. SPD und Grüne hätten die größeren Schnittmengen, sagte der Bundesarbeitsminister. Das „erklärte Ziel“ sei es, gemeinsam zu regieren, wenn es für eine stabile Mehrheit reicht. Generalsekretär Kevin Kühnert sieht das Ergebnis als Bestätigung der Politik auf Bundesebene. „Die Ampelparteien haben in Niedersachsen zusammen die Mehrheit der Stimmen bekommen“, sagte Kühnert. Das gibt Rückenwind.

Die CDU sucht nach der Ursache

Der Generalsekretär der CDU, Mario Czaja, hat sich bei der Landtagswahl in Niedersachsen derweil geschlagen gegeben. „Das ist kein schönes Ergebnis für uns“, sagte Czaja im ZDF. Ministerpräsident Weil habe es geschafft, sich „völlig vom Bundestrend abzukoppeln“. Der unterlegene Spitzenkandidat Bernd Althusmann machte die Regierungsjahre von Altkanzlerin Angela Merkel für seine Niederlage verantwortlich. „Die letzten 16 Jahre CDU auf Bundesebene – das war nicht immer einfach für uns und wurde uns immer wieder als Argument bei der Wahl vorgehalten“, sagte Althusmann im Sender Phoenix.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann sieht keine Fehler des derzeitigen Parteichefs Friedrich Merz im Landtagswahlkampf. „Wenn Friedrich Merz nicht so engagiert gewesen wäre, wäre das Ergebnis meiner Meinung nach schlechter ausgefallen“, sagte er. In Krisenzeiten wählen die Menschen die Machthaber. „Herr Weil hat diesen offiziellen Bonus voll ausgenutzt, also herzlichen Glückwunsch.“

Regierungswille bei den Grünen

Das Grün verstehen ihr voraussichtlich starkes Wahlergebnis als Auftrag zur Bildung einer rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen. Grünen-Chef Omid Nouripour sagte dem ZDF, das Ergebnis sei für die Grünen ein „großer Vertrauensvorschuss“. Er sehe die Aufgabe, „dass wir auch regieren“. Die Spitzenkandidatin der niedersächsischen Grünen, Julia Hamburg, hat bereits ihre Bereitschaft signalisiert, an einer künftigen Regierung mitzuwirken. Die Grünen würden alles tun, um Niedersachsen „in den nächsten fünf Jahren“ zu prägen, sagten die Hamburger vor Anhängern ihrer Partei in Hannover.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht den starken Stimmenzuwachs für die AfD in Niedersachsen kritisch. Die Verluste der anderen demokratischen Parteien und der „Gewinn für Putin-Fans sind besorgniserregend“, twitterten die Grünen.

Lindner spricht von einer linken Mehrheit

das FDP hingegen muss um den Einzug in den Landtag bangen. Parteichef Christian Lindner sprach angesichts des schwachen Abschneidens von einem „Rückschlag für die FDP“. „Wir wollten, dass die zentrale Politik gestärkt wird“, sagte er im ZDF. „In Hannover sieht es jetzt nach einer linken Mehrheit aus.“ Das liegt auch daran, dass die CDU gegen die FDP und nicht gegen Rot-Grün Wahlkampf gemacht hat. Rückenwind hätten seine Liberalen der Ampelkoalition auch in der Bundespolitik nicht geben können. „Viele unserer Unterstützer sind dieser Koalition fremd“, sagte Lindner.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki schließt eine Diskussion um den Stab seiner Partei nach der Landtagswahl aus. Die Liberalen seien „ein geschlossenes Team“, sagte Kubicki in der ARD. Das gilt auch für Parteichef Lindner.

AfD: In Niedersachsen angekommen

Es herrscht Feierlaune AfD, die ihren Stimmenanteil fast verdoppelte. Trotz aller Widerstände sei die AfD „plötzlich in einem schwierigen Bundesland wie Niedersachsen angekommen“, sagte Marzischewski-Drewes bei der Wahlparty der AfD. Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla begründete die Stimmengewinne seiner Partei in Niedersachsen mit der Unzufriedenheit vieler Bürger mit der Ampelkoalition in Berlin. Die AfD sei die einzige Partei, die die Bundesregierung „mitfahre“, sagte Chrupalla in Hannover.

links-Chefin Janine Wissler zeigte sich enttäuscht über das schwache Abschneiden ihrer Partei. Doch der Vorsitzende der Bundespartei zeigte sich auch kämpferisch. Im nächsten Jahr stehen mindestens drei Landtagswahlen an, die vorbereitet werden. „Wir brauchen eine starke linke Opposition im Parlament, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den Bundesländern, und dafür kämpfen wir“, sagte Wissler.