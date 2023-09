Seit 2003 zeichnet der Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ Kommunen aus, die sich für fairen Handel engagieren. Auch in Schweinfurt engagieren sich Ehrenamtliche, Politiker und Kommunen seit vielen Jahren für den fairen Handel. Die folgenden Informationen stammen aus einer Pressemitteilung der Stadt.

Um den Publikumspreis in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen, brauchen die Fairtrade-Aktivisten in Schweinfurt nun die Hilfe der Bevölkerung: Unter https://survey.lamapoll.de/Publikumspreis-HdFH-2023 können Sie für Schweinfurt stimmen. Dies ist bis zum 29. September möglich. Da bei der Auswertung der Stimmen die Einwohnerzahl berücksichtigt wird, hat jede Gemeinde die gleichen Chancen, egal ob Dorf oder Großstadt. Rund 120 Kommunen in ganz Deutschland sind zur Teilnahme eingeladen.

Das Preisgeld von 10.000 Euro dient der Finanzierung lokaler Fair-Trade-Aktivitäten. In Schweinfurt konnte das nachhaltige Hausaufgabenheft, das „Möhrchenheft“, für die Grundschulen auf Jahre hinaus finanziert werden.

7241 Bäume gepflanzt

Der Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ wird von Engagement Global mit seiner Servicestelle Gemeinden in der Einen Welt (SKEW) im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Schirmherrin ist in diesem Jahr Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze.

Zum Schweinfurter Projekt „Artenschutz durch fairen Handel“: In den Jahren 2021 und 2022 wurden zwei Editionen der Schweinfurter Stadtschokolade, einer fair gehandelten Schokolade mit fair gehandeltem Kakao und Zucker, verkauft. Insgesamt gab es 36.204 Panels. Schüler der vier Fairtrade-Schulen (Walther-Rathenau-Schulen, Montessori-Schulen, Olympia-Morata-Gymnasium und Wilhelm-Sattler-Realschule) bemalten die Schokoladenverpackungen, fünf verschiedene pro Ausgabe, zum Thema Artenschutz. Zuvor wurde das Thema in diesen Schulen diskutiert. In einer Schule wurden Schüler zu „Artenschutzbotschaftern“ ausgebildet, die wiederum jüngere Schüler unterrichteten. Dieses Thema berührte sowohl die Kinder als auch die Bevölkerung sehr.

Die Pralinen wurden von der Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ der Lokalen Agenda 2030 beschafft und an Großabnehmer, Schulen, Kirchen und die Bevölkerung verkauft bzw. verteilt. Die Gemeinde verteilte die Schokolade als Weihnachtsgeschenk an Bedürftige, Mitarbeiter und Freiwillige. Mit einem Teil des Verkaufserlöses wurden von Plant-for-the-Planet 7.241 Bäume gepflanzt.