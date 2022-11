Stimmen der Bahngewerkschaft könnten den Kongress dazu zwingen, einen Streik abzuwehren

Aber die Drohung einer Beteiligung des Kongresses und insbesondere die drohende republikanische Kontrolle des Repräsentantenhauses könnten die Gewerkschaften zum Handeln zwingen. Die Republikaner sagen, sie seien bereit, Empfehlungen durchzusetzen, die im August von einem von Präsident Joe Biden ernannten Gremium ausgesprochen wurden, das nicht so weit ging, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, wie es die Gewerkschaften wollten. Das bedeutet, dass Gewerkschaften, die seitdem bessere Abkommen ausgehandelt haben, ihre Gewinne zunichte gemacht werden könnten.

„Sehen Sie, was für ein schreckliches Weihnachtsgeschenk das dem amerikanischen Volk zu diesem Zeitpunkt wäre. Kurz vor Weihnachten schließen wir unsere Lieferkette“, sagte Rep. Rick Crawford (R-Ark.), der oberste Republikaner im Unterausschuss des Repräsentantenhauses, der die Eisenbahnen überwacht, gegenüber POLITICO. „Also haben wir etwas vorbereitet, falls nötig, aber ich hoffe, es ist nicht nötig.“

Was in den nächsten Wochen passiert, wird prüfen, ob die Gewerkschaften den Einfluss haben, den Mangel an bezahlter Krankenzeit und strenge Anwesenheitsrichtlinien in der Branche zu beenden.

Die Demokraten hoffen, dass sie sich nicht einmischen müssen, drängen aber auch die Eisenbahnen, mehr Zugeständnisse zu machen, um einfache Gewerkschaftsmitglieder zu besänftigen, die wütend sind über das, was sie als unfaire Planung und Freizeitpolitik bezeichnen.

„Ich hoffe, dass die Eisenbahnen vernünftig werden, dies ist das 21. Jahrhundert, und es ist skrupellos, dass Facharbeitern der Krankenstand verweigert wird, sogar unbezahlter Krankenstand“, sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses Peter DeFazio (D-Erz.). Güterbahnunternehmen „beobachten ihre Rekordgewinne. ‚Oh mein Gott, wenn wir Menschen bezahlten Krankenstand gewähren, könnten unsere Aktien um einen Dollar fallen.‘ Gib mir eine Pause“, sagte er.

Als DeFazio erfuhr, dass die Republikaner des Repräsentantenhauses einen Gesetzestext fertig haben, deutete er an, dass ihr Plan während der Lame-Duck-Sitzung nicht die Unterstützung der Demokraten erhalten werde.

„Oh, gut für sie, sie sind nicht verantwortlich, also werden wir sehen“, sagte DeFazio.

Die beiden Gewerkschaften, die voraussichtlich am Montag ihre Abstimmungen zur Vertragsratifizierung bekannt geben werden, sind die SMART Transportation Division und die Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, die zusammen 50 Prozent der rund 125.000 beteiligten Güterbahnbeschäftigten vertreten.

Wie wir hierher gekommen sind

Nachdem er monatelang versucht hatte, zu einer Einigung zu kommen, wählte Biden einen Beirat aus, der eine höhere Bezahlung empfahl. Die Gewerkschaften lehnten diese Empfehlungen jedoch ab und drängten stattdessen auf eine Vertragsvereinbarung, die Lohnerhöhungen sowie Änderungen der Anwesenheitsrichtlinien der Eisenbahnen beinhaltete.

Im September kündigten Biden und Walsh einen Deal an, auf den sich die Gewerkschaftsführer und die Eisenbahnen einigten. Dieser Deal wurde dann den Gewerkschaften zur Abstimmung vorgelegt.

Bisher haben drei Gewerkschaften, die etwa 25 Prozent der Koalition ausmachen, gegen die Vereinbarung gestimmt. Sieben Gewerkschaften haben für die Ratifizierung des Abkommens gestimmt, sodass die beiden größten Gewerkschaften als letzte Gruppe ihre Stimmen melden müssen.





Im Oktober stimmte die drittgrößte Gewerkschaft der 12 beteiligten Gewerkschaften dafür, den vorgeschlagenen Vertrag angesichts der Unruhe unter den einfachen Mitgliedern nicht zu ratifizieren.

Gewerkschaftsführer haben versucht, ihre Mitgliedschaft zu einem Abkommen zu bewegen, aber eine Dachorganisation gewerkschaftsübergreifender Interessen, Railroad Workers United, hat für ein Nein agitiert und den Zorn der einfachen Mitglieder geschürt. Viele sind mit dem Deal unzufrieden, da sie das Gefühl haben, dass er nicht genug tut, um die Arbeitsbedingungen anzugehen, die zu hohen Fluktuationsraten unter den Arbeitnehmern geführt haben.

Die Republikaner in beiden Kammern neigen eher dazu, nur die Empfehlungen von Bidens Vorstand durchzusetzen, was nicht so weit geht, wie es die meisten Gewerkschaften wollen. Das Prüfungsgremium empfahl Gehaltserhöhungen, ging jedoch nicht auf die Anwesenheitspolitik am Arbeitsplatz ein, die eine Hauptquelle des Ärgers unter den Arbeitnehmern ist.

Rangfolgemitglied des Handelsausschusses des Senats Roger Wicker (R-Miss.) sagte POLITICO, dass er und Sen Richard Burr (RN.C.) werden Gesetze vorantreiben, die die Empfehlungen des Prüfungsausschusses widerspiegeln, und sagen, sie seien „bereit, diese Angelegenheit erneut vorzubringen“.

„Und wir hoffen, dass es vorher eine Lösung gibt. Wenn nicht, muss der Kongress handeln“, sagte Wicker.

Wicker und Burr versuchten zuvor, eine Senatsabstimmung über eine Resolution zu erzwingen, SJ-Res. 61 (117), die versuchte, die Empfehlungen des Prüfungsausschusses vom September durchzusetzen, als es schien, als wäre ein Streik Stunden entfernt.

„Alle haben uns gesagt: ‚Sobald diese Empfehlung rauskommt, bekommst du nichts mehr; Entweder machen Sie daraus einen Vertrag und ratifizieren ihn, oder der Kongress wird ihn auferlegen [BLET President Dennis] Pierce und ich sagten: ‚Absolut nicht. Wir gehen bis zum Ende durch. Wir werden auf mehr drängen.’ Und am Ende haben wir viel mehr bekommen“, sagte SMART-TD-Präsident Jeremy Ferguson.

Aber Ferguson räumte auch ein, dass es wahrscheinlich nicht zu einer Arbeitsniederlegung kommen würde, weil sich die Gesetzgeber beider Parteien bewusst sind, dass ein Streik wirtschaftlich und politisch lähmend wäre. Er argumentierte, dass die Gewerkschaften, wie auch immer die endgültige Lösung aussehen mag, erhebliche Fortschritte gemacht haben.

„Wir haben viel davon mitgenommen und vielleicht wird die Geschichte das nicht sofort widerspiegeln. Aber wenn man in zehn Jahren zurückblickt, werden alle sagen: ‚Wow, das war eine Menge’“, sagte Ferguson. „Jeder will immer mehr.“

Eleanor Mueller hat zu diesem Bericht beigetragen.