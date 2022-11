Stimme der indigenen Völker (nd-aktuell.de)

Joan Carling, indigene philippinische Menschenrechtlerin und Umweltschützerin, bei einer Veranstaltung beim UN-Klimagipfel COP27 im Deutschen Pavillon am 16. November Foto: dpa/Christophe Gateau

Was sie sagt, hat auf internationalen Kongressen ein gewisses Gewicht. Joan Carling hat hart dafür gearbeitet, dass dies der Fall ist. Seit drei Jahrzehnten engagiert sich die Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin, die der Volksgruppe der Kankanaey im Norden der Philippinen angehört, für den Umweltschutz und die damit verbundenen Grundrechte indigener Völker. Und so meldete sich auch der Direktor der Organisation Indigenous Peoples Rights International (IPRI) in mehreren Debatten auf der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh zu Wort. Bei einer Veranstaltung im Deutschen Pavillon warnte der 59-Jährige davor, im Namen des Umwelt- und Klimaschutzes die meist marginalisierten Ureinwohner nicht zu vertreiben. Dies bedrohte Naturschutzprojekte ebenso wie den Abbau von Mineralien, die für die Energiewende in den Industrieländern benötigt werden.

Sie beklagte weiter, dass Projekte zum Erhalt der Biodiversität oft Ansätze verfolgen, die indigenen Völkern schaden: „Wir werden wie Feinde behandelt.“ haben parallel zur Klimakonferenz in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen einen eigenen alternativen Klimagipfel abgehalten.

Carling wurde früh politisiert. Ein einschneidendes Erlebnis war für sie die Ermordung eines der indigenen Anführer des – letztlich erfolgreichen – Kampfes gegen ein Staudammprojekt im Jahr 1984. 2018 erhielt Carling den Champions of the Earth Award des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Im selben Jahr wurde sie auf den Philippinen zur Terroristin erklärt – nicht zum ersten Mal. Verbindungen zur Kommunistischen Partei und zur Neuen Volksarmee wurden vermutet. Ihr internationales Ansehen sollte der Herausgeberin und Autorin zahlreicher Publikationen zu Menschenrechten, Klimawandel, Waldschutz und der Selbstermächtigung indigener Frauen ein gewisser Schutz sein.Jana Frielinghaus